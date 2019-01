Passatempo: TAP e Barlavento vão levar casal apaixonado a Paris no dia dos namorados

A TAP Air Portugal e o «barlavento» querem proporcionar um dia dos namorados diferente a um sortudo e apaixonado casal!

O passatempo VOO DO AMOR vai oferecer uma viagem a Paris em classe executiva para duas pessoas, com partida de Lisboa (a companhia garante o transporte Faro – Lisboa), bem como a estadia de uma noite e uma refeição na cidade luz! A viagem de ida será a 14 de fevereiro, e a volta no dia seguinte, a 15 de fevereiro.

Para participar, só tem de nos enviar a história de amor da sua relação, detalhada e verdadeira, em formato escrito, acompanhada de uma fotografia do casal que demonstre que o amor deve ser vivido nas nuvens! A criatividade, claro, é um critério de seleção.

Só serão aceites participações completas (história + fotografia).

As participações estão abertas entre o dia 24 de janeiro e 3 de fevereiro (encerram às 13h00 de Portugal Continental), e deverão ser enviadas através do e-mail [email protected]. Depois, o júri entra em ação para escolher a participação mais bonita e original.

Consulte abaixo o regulamento completo do passatempo. Se concordar com o mesmo, participe. Venha viver o romance nas nuvens, e continue depois na cidade do amor, Paris.

Regulamento:

O passatempo VOO DO AMOR é uma iniciativa da TAP Air Portugal (TAP) e do jornal Barlavento e está disponível nos canais do Semanário Regional do Algarve, destinando-se a maiores de 18 anos, residentes em Portugal.

Através deste passatempo, a TAP irá oferecer UMA viagem de ida e volta, em classe Executiva, para DUAS pessoas à partida de Lisboa com destino a Paris, bem como a estada de uma noite e uma refeição em Paris, ao casal com a melhor e mais romântica história de amor. A seleção do casal vencedor ficará a cargo da TAP e do Barlavento e a mesma será destacada no jornal e nas redes sociais da companhia. Ao participar neste passatempo, o casal participante concorda com o presente regulamento e aceita sujeitar-se ao mesmo.

1. Descrição

1.1 O passatempo VOO DO AMOR é uma iniciativa da TAP e do Barlavento, dirigida a todos os casais que queiram passar o dia dos namorados a bordo de um avião da Companhia e na «Cidade do Amor», Paris.

1.2 Não podem participar no passatempo: colaboradores do Grupo TAP e/ou colaboradores do jornal envolvidos na criação do projeto, assim como familiares diretos de ambos;

2. Mecânica

2.1 Para participar no passatempo, cada casal participante deverá:

a) Enviar a história de amor detalhada da sua relação em formato escrito e uma fotografia do casal que demonstre que o amor deve ser vivido nas nuvens, para o endereço de email indicado no anúncio do jornal;

2.2 Serão apenas consideradas as participações que ocorram entre o dia 24 de Janeiro de 2019 e o dia 03 de Fevereiro de 2019 até às 13h00 GMT+1, hora de Portugal Continental;

2.3 Entende-se por participações as histórias enviadas com os requisitos acima mencionados, durante o intervalo de tempo definido no ponto anterior;

2.4 Ao participar, os candidatos garantem que a história é autêntica e garante que não viola quaisquer direitos de terceiros, incluindo mas sem limitação, direitos de propriedade intelectual e de honra, assumindo os participantes qualquer responsabilidade associada ou relacionada com essa eventual violação;

2.5 Cada participante poderá participar mais do que uma vez, mas apenas pode ser premiado uma vez no âmbito do presente passatempo;

2.6 A participação no passatempo implica o cumprimento de todos os requisitos no presente Regulamento pelos participantes;

2.7 O vencedor será anunciado após o término do passatempo e contacto pelo meio de comunicação social;

2.8 O casal participante autoriza a TAP Air Portugal e o Barlavento a divulgar os seus nomes e todo o conteúdo da sua participação no passatempo, através de qualquer canal do jornal e dos canais externos e internos da TAP, não sendo devida qualquer compensação ou retribuição pela utilização dos conteúdos publicados;

2.9 O anúncio do vencedor será feito no dia 05 de Fevereiro de 2019.

3. Seleção de vencedores e prémio

3.1 Finalizado o passatempo, serão analisadas as histórias com fotografias submetidas;

3.2 De entre as participações, o júri, composto por membros do Barlavento e da TAP, selecionará o casal vencedor e uma suplente, sempre de participantes diferentes;

3.3 Os critérios de seleção da história estão alinhados com o tema definido no ponto 2.1, assim como com a criatividade e qualidade técnica da mesma;

3.4 Os promotores do passatempo entram em contacto com o vencedor por mensagem privada, onde vão requisitar os dados necessários e onde será fornecida toda a informação relativa ao prémio.

3.5 O casal vencedor ganha um prémio composto por: uma viagem de ida, no dia 14 de Fevereiro de 2019, e volta, a 15 de Fevereiro de 2019, à partida de Lisboa com destino a Paris; e a estada da noite de 14 de fevereiro e uma refeição na capital francesa;

3.6 Para os participantes residentes em Faro, no Porto, na Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, a TAP assegura as viagens de avião de ida e volta até e à partida de Lisboa.

3.7 Caso os vencedores queiram permanecer mais tempo no destino poderão fazê-lo, devendo informar desde logo o meio de comunicação social. No entanto, os custos da estada e das refeições não serão suportados pela Companhia;

4. Entrega e levantamento do prémio

4.1 Caso o casal vencedor não reclame o prémio ou não possa usufruir do mesmo, este será atribuído a outro casal participante suplente;

4.2 O prémio não poderá ser substituído ou trocado por dinheiro ou qualquer outro produto e/ou serviço, não existindo a possibilidade do vencedor receber um prémio monetário como alternativa;

4.3 A TAP Air Portugal não é responsável, em caso algum:

a) por perdas, danos, roubos, atrasos ou qualquer outra circunstância imputável a terceiros que possam afetar a entrega do prémio.

b) por eventuais danos ou prejuízos resultantes da atribuição, aceitação, utilização e/ou rejeição dos prémios atribuídos.

c) por participações perdidas, atrasadas, inválidas ou corrompidas, as quais não serão consideradas para efeitos de participação no passatempo.

4.4 A decisão da TAP Air Portugal e do Barlavento é soberana e não é passível de contestação.

4.5 A TAP Air Portugal e do Barlavento reserva o direito de poder utilizar as histórias e as fotografias partilhadas no âmbito do presente Passatempo, através de qualquer meio de comunicação, em campanhas publicitárias e/ou outros materiais de marketing das mesmas.

5. Fatores de desclassificação

5.1 A TAP Air Portugal e o Barlavento reservam o direito de excluir do passatempo, sem aviso prévio, todos os participantes que não cumpram os termos do presente regulamento e que:

a) participem com histórias e fotografias que não da sua autoria ou que tenham direitos de autor.

b) apresentem dados falsos, imprecisos ou incompletos.

c) tentem alterar as regras e espírito do passatempo.

d) tentem defraudar, dificultar, alterar ou inutilizar o bom funcionamento e decurso normal do passatempo.

e) partilhem histórias e fotografias que sejam consideradas ou que fujam completamente ao objetivo do passatempo.

6. Privacidade e dados pessoais

6.1 A omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos pelos participantes são da sua única e inteira responsabilidade;

6.2 Os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para efeitos de processamento do passatempo e entrega dos prémios;

6.3 Os participantes autorizam que os dados facultados sejam recolhidos e incluídos num ficheiro da TAP Air Portugal, a responsável pelo tratamento (podendo ser comunicados a prestadores de serviços administrativos), com a finalidade de contacto e entrega de prémio ao vencedor. A TAP Air Portugal garante a confidencialidade e segurança dos mesmos;

6.4 É garantido ao titular dos dados pessoais o direito de acesso, atualização, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais a todo o tempo, bem como o exercício do direito de oposição a que os dados sejam utilizados para quaisquer fins de marketing direto, devendo, para tal, enviar pedido nesse sentido para [email protected]

7. Condições Gerais do Regulamento

7.1 A TAP Air Portugal reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o passatempo, em situações de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes ou vencedores;

7.2 A TAP Air Portugal reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento sem necessidade de aviso prévio, passando as novas regras a vigorar logo após a sua divulgação;

7.3 Caso tenha alguma dúvida que queira ver resolvida de forma privada ou deseje fazer-nos uma sugestão, por favor envie email para o endereço disponível no anúncio do concurso.