Olhão isenta comerciantes da Avenida 5 de Outubro do pagamento de taxas enquanto duram as obras

Os estabelecimentos comerciais situados na Avenida 5 de Outubro, na zona ribeirinha de Olhão, estão isentos do pagamento de taxas de ocupação de espaço público, até que termine a obra de requalificação que decorre naquela artéria da cidade cubista.

Numa altura em que existe, naquela avenida, mobilidade reduzida e outros contrangimentos inerentes às obras que ali estão a ser realizadas, o município de Olhão entende que «até ao final das mesmas, previsto para fins de maio, os comerciantes não devem ter a seu cargo essa despesa».

A proposta do executivo municipal, que sugeriu esta medida temporária com o objetivo de ajudar a minorar as dificuldades de quem ali exerce a sua atividade económica, foi aprovada unanimemente pela Assembleia Municipal de Olhão.

Ciente de que, com a requalificação finalizada, todos beneficiarão do novo espaço de lazer e fruição desta zona nobre da cidade, o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, refere que esta «é uma das medidas tomadas pela autarquia para minorar os constrangimentos inerentes às obras, que causam sempre desconforto enquanto não estão finalizadas”.