Oito concelhos representam o Algarve nas «7 Maravilhas Doces»

Depois do município de Lagos anunciar a sua participação neste concurso com o tradicional Dom Rodrigo, hoje, quarta-feira, dia 17 de abril, foram há momentos conhecidos todos os restantes representantes da região algarvia na competição gastronómica.

Portimão é o concelho algarvio mais representado no concurso. Ao todo, são sete as propostas apresentadas: o Arrastão Doce d’Alvor e a Trilogia Doce, na categoria «Doce de Inovação»; o Doce Fino e o Queijo de Figo, a concorrer no «Doce de Território»; as Estrelas de Portimão, na categoria de «Biscoitos e Bolos Secos»; o Morgado, nos «Doces Festivos» e os Portimonenses como «Bolo de Pastelaria.

Segue-se Aljezur, com quatro doces a concurso. As Almofadinhas de Batata doce de Aljezur vão tentar conquistar o seu espaço na categoria de «Bolo de Pastelaria», enquanto os Fritos de Aljezur se encaixam nos «Biscoitos de Bolos Secos». A estes, juntam-se os Pastéis de Batata-Doce de Aljezur, nos «Doces Festivos», e a Torta Doce Frescura de Aljezur como «Doce de Colher e Doce à Fatia».

Monchique também leva a concurso quatro propostas para diferentes categorias. Como «Doce de Território» temos o Bolo do Tacho, enquanto o Branquinho representa o concelho nos «Biscoitos e Bolos Secos». O Pudim de Mel, com mel da Serra de Monchique, fará a sua aparição nos «Doces de Fruta e Mel», com a Torta de Milho a representar a serra algarvia na categoria «Doce de Colher e Doce à Fatia».

Com menos propostas mas também a representar o interior do concelho estará Silves. A concurso vão as Apólitas, na categoria de «Doces de Inovação», e o Morgado Algarvio, no «Doce de Colher e Doce à Fatia».

Para finalizar, seguem-se três concelhos representados por uma proposta cada. Loulé dará a conhecer o seu Folhado de Loulé, na categoria «Bolo de Pastelaria». De Vila Real de Santo António para a categoria «Biscoitos e Bolos Secos» chega o Janota. Por fim, em Olhão, as honras de representação ficam a cargo do famoso Folar de Olhão, que tentará a sua sorte na categoria «Doces Festivos».

As semi-finais vão acontecer a 24 e 31 de agosto, com dois programas em direto na RTP1, transmitidos em horário nobre. Catarina Furtado e José Carlos Malato voltam a ser os anfitriões e embaixadores das 7 Maravilhas, apresentando as três Galas (duas semifinais e uma grande final).

A Gala Finalíssima decorre a 7 de setembro e será também transmitida pela RTP1, em horário nobre. Dos 14 finalistas apurados vão ser eleitos 7 doces pelos portugueses como 7 Maravilhas de Portugal.