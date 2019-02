Novo Mercado Municipal de Quarteira já tem projeto concluído

O auto de consignação da segunda fase das obras da zona costeira entre Quarteira e Vilamoura, o denominado Passeio das Dunas, foi assinado na segunda-feira, dia 18 de fevereiro, no Centro Autárquico de Quarteira. A empreitada terá um prazo de execução de 420 dias e será interrompidas entre os meses de julho e agosto.

Na ocasião, Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, após assinar o auto, explicou que os trabalhos pretendem «dar continuidade à requalificação de um espaço muito particular, que em nada dignifica Quarteira ou Vilamoura».

O autarca louletano afirmou que a requalificação será feita de uma «forma nova», uma vez que «o espaço entre o Hotel Grand Plaza e a Marina de Vilamoura vai ser renaturalizado com passeios largos, natureza e espaços livres para se poder conviver, brincar, praticar exercício físico, festejar, passear e descansar».

Vítor Aleixo anteviu também o termino do projeto, que irá «comportar dois momentos, o Mercado Municipal e o Largo das Cortes Reais. O projeto do Mercado está concluído e está a ser alvo de uma Avaliação de Impacte Ambiental, antes de se avançar para a construção. Já no Largo, o projeto está ainda em execução, uma vez que será a última intervenção em termos de trabalhos físicos no terreno».

Esta intervenção, representa um investimento de 2645742,12 euros. Segundo o presidente, «é de uma importância inquestionável e traduz-se numa requalificação de descompressão de construção urbana, com valores apenas ambientais».