Novo festival traz a Olhão cinema e literatura com um toque de gastronomia

O mês de abril traz ao Algarve, pela mão do projeto 365 Algarve, dois festivais para apresentar à região. Um deles em estreia absoluta, e que explora o cruzamento entre o cinema e a literatura. Falamos do Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão (FICLO), que vai «invadir» vários locais do município, entre 4 e 13 de abril.

Este evento singular a nível europeu homenageia a realizadora soviética Kira Muratova, recentemente falecida (2018). Considerada a mais idiossincrática realizadora do cinema russo contemporâneo, Muratova nunca teve uma retrospectiva tão abrangente no nosso país.

Esta primeira edição tem como país convidado a Suécia. A Competição Internacional vai permitir um olhar para a cinematografia de países tão diversos como o Cazaquistão, Sérvia, Espanha, Ucrânia ou a República Checa, incluindo dez filmes inéditos ou sem estreia comercial em Portugal.

O FICLO estendeu ainda um convite aos escritores Alexandra Lucas Coelho, Gonçalo M. Tavares e Nuno Mourão para participarem na Obra Criativa do Festival, com criações em diálogo com as imagens de três filmes mudos.

Este estreante Festival começa no dia 4 de abril, no Auditório Municipal de Olhão, às 19 horas, com a exibição do filme «The Gentle Indifference of the World», do cazaque Adilkhan Yerzhanov, que esteve em exibição na edição de 2018 do Festival de Cannes. O realizador estará presente na sessão, e o filme servirá ainda de inspiração a um Menu Fílmico, concebido pelo Chef Adérito Almeida, que será servido após a sessão.

Para além da programação cinematográfica, o FICLO vai oferecer ainda Masterclasses, oficinas, instalações, performances, leituras, concertos, passeios fílmicos e roteiros turísticos, oferecidos em parceria com a Tuk Tuk de Olhão e Tavira.

Nestes percursos o público pode percorrer locais da região que serviram de cenário a filmes de Manoel de Oliveira, João César Monteiro, Teresa Villaverde ou Tony Gatlif.

De regresso está o FIMA — Festival Internacional de Música do Algarve, um evento que oferece a toda a região a oportunidade de acesso a vários concertos de «elevada qualidade». Nesta sua 34ª edição, retoma a missão de promover o acesso à música erudita. A partir de 31 de março e até 31 de maio, o FIMA será anfitrião de 14 concertos por toda a região algarvia.

Entre os convidados estão músicos e agrupamentos como o celebrado Jordi Savall & Hespèrion XXI, o percussionista Jean-François Lézé e a Orquestra do Norte com o maestro Jan Wierzba e o violoncelista Marco Pereira.

À Orquestra Clássica do Sul, o único agrupamento profissional a sul do Tejo, juntam-se artistas de renome internacional como o maestro Maxime Tortelier, os violinistas Daniel Satabrawa e Christoph Koncz, o violetista Máté Szücs, o violoncelista Jed Barahal, a soprano Dora Rodrigues e também agrupamentos como o Grupo Vocal Olisipo e o P.L.I.N.T. – Pablo Lapisusas International Trio.