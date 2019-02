Natação adaptada traz recorde do mundo para o Algarve

Realizou-se neste fim-de-semana, dias 16 e 17 de fevereiro, o Campeonato Nacional Inverno de Natação Adaptada. A prova teve lugar nas piscinas municipais da Guarda, onde marcaram presença 132 nadadores (97 masculinos e 35 femininos), oriundos de trinta e três clubes nacionais.

«Da Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE) participaram três clubes – O2 Portimão, Natação Faro e FC Ferreiras. No total foram oito nadadores (sete masculinos e uma feminina), que alcançaram um total de 25 medalhas (21 de ouro, três de prata e uma de bronze)», revelou fonte da associação.

Em destaque esteve o nadador Filipe Santos (O2 Portimão), com o recorde do Mundo, Europeu e Nacional Classe SM21 – SDown, obtido na prova dos 25 metros mariposa.

Ainda obtiveram títulos nacionais os nadadores Levi Nascimento, Alexandre Silva e João Pedro Antunes, assim como a estafeta 4x100m estilos. Do Natação Faro o destaque vai para o nadador José Vieira, com o recorde Nacional na prova dos 25 metros bruços. Ainda obtive títulos nacionais a nadadora Ana Beatriz Correia. O nadador Samuel Inglês, do FC Ferreiras, também alcançou um título nacional.