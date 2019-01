Nadadora farense Isabel Figueira bate recorde europeu de natação

A nadadora Isabel Figueira (Clube de Natação de Faro) bateu o recorde da Europa Master (40-44 anos), dos 50 metros bruços, durante o XIII OPEN Internacional de Masters de Inverno – Campeonato Nacional de Masters de Inverno que decorreu, no passado fim de semana, 19 e 20 de janeiro, nas piscinas municipais da Mealhada. A nadadora já tinha sido campeã da Europa, no ano de 2009, também com um recorde europeu nos 50 metros bruços, na altura em Cádiz (Espanha).

A atleta algarvia terminou a distância com a marca de 33,16 segundos, superando o anterior recorde que pertencia à italiana Roberta Crescentini, com o tempo de 33,32 segundos, desde o dia 22 de abril de 2018, em Roma.

«Este era um objetivo que eu tinha para a prova da Mealhada. É o resultado de muito trabalho e muita dedicação à natação. Fui mãe e só agora tive possibilidade de me dedicar ao treino. É duro conseguir conciliar. É preciso ter uma grande força de vontade para superar muitos obstáculos», revela a nadadora. A atleta acrescentou ainda, ao site da FPN, que «este recorde significa que não há impossíveis. Com dedicação e empenho tudo é possível. Dedico este recorde a todas as mães para que não abdiquem dos objetivos, dos sonhos».

A atleta bateu ainda o Recorde Nacional na prova dos 50 e 100 metros bruços, sagrando-se campeã nacional, bem como na prova dos 50 metros livres. Isabel Figueira foi também vice-campeã nacional dos 100 metros livres. Também teve a melhor performance, por pontos FINA, no seu escalão, com o resultado da prova dos 50 metros bruços, e com um total de 1.110 pontos.

Nas restantes participações algarvias, os nadadores da região alcançaram um total de 14 medalhas (6 de ouro, 2 de prata e 6 de bronze), 3 recordes nacionais e 1 recorde da europa.

O colega de equipa de Isabel Figueira, Patrick Lesseux, também alcançou 3 títulos nacionais (escalão J, na prova dos 50 e 100 metros costas e 200 metros livres).

As medalhas de bronze foram para os atletas José Faustino (Portinado), na prova dos 200 metros estilos (escalão F), enquanto António Raposo (O2 Portimão) foi 3º classificado (escalão H), nos 50, 100 e 200 metros costas.

Ainda alcançaram medalhas de bronze as nadadoras Carolina Santos (O2 Portimão), que nadou os 100 metros costas (escalão C), e Inês Silva (Portinado) na prova dos 100 metros estilos (escalão D).