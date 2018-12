Música, circo e festival de humor são propostas para o reveillon algarvio 2018/19

Albufeira

O palco na Praia dos Pescadores é o centro da festa com Fernando Daniel, vencedor da quarta edição do «The Voice» às 21h30, a que se segue animação por Wilson Honrado da Rádio Comercial, às 23h00 e um concerto da banda HMB, nos primeiros minutos de 2019. O fogo de artifício será lançado também praias da Oura e de Olhos de Água. O programa de ano novo estende-se por três dias, havendo ainda o Festival de Humor Solrir, no Palácio de Congressos, na Herdade dos Salgados, a 28, 29 e 30 de dezembro e a 1 de janeiro. Fernando Mendes, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, António Machado, João Didelet, Nilton, Pedro Soares, Joca, Joel Santos, Zé Pedro, Rita Piglet, e o Teatro Experimental da Mexilhoeira Grande são os artistas convidados para esta edição. A 29 de dezembro, a Avenida Sá Carneiro, na Oura, será percorrida por artistas circenses, na «Star Parade», sendo que no mesmo dia começa mais uma edição do Paderne Medieval, que se estende até dia 1 de janeiro.

Alcoutim

A Festa de Passagem de Ano 2018/ 2019 neste concelho será promovida numa tenda gigante junto ao Guadiana. Com entrada livre, no Cais da Vila, o programa é composto por animação musical, a partir das 22h30, pela «Deja Vú Band», estando ainda previsto um espetáculo pirotécnico às 00h00 de dia 1 de janeiro. Há ainda a proposta da passagem de ano na sede da associação Grito d’Alegria, em Giões, com jantar, a partir das 20h00, animado pelo acordeonista António Manuel.

Faro

O Jardim Manuel Bivar é o palco escolhido para a despedida de 2018. A banda Íris, às 23h00, e o DJ Christian F, a partir das 00h30, serão os protagonistas da grande festa, de entrada livre, onde não faltará o habitual fogo de artifício, quando o relógio marcar as 00h00, e animação musical pela noite dentro.

Lagoa

O evento «Arade Music Fest» já passou a ser a tradição do réveillon neste concelho do Barlavento. No Centro de Congressos do Arade, no Parchal, o público será recebido, às 20h00, com um «Espumante Cocktail». O jantar de gala será servido a partir das 21h00, e será amenizado com o dueto The Bossa Alibi. A partir das 22h30, o grupo The Bottles transportará o público aos loucos anos 60, com sucessos que marcaram toda uma geração. À meia-noite, da esplanada exterior do edifício, será possível contemplar o fogo de artifício, seguindo-se um momento animado, na pista de dança LED, com os hits mais dançáveis dos anos 1970, 80 e 90, selecionados pelo Dj Mark Guedes. Durante a noite, os Angels of Dance apresentarão momentos de dança coreografados ao som de sucessos do rock and roll e disco sound.

Lagos

No concelho dos Descobrimentos a festa será ar livre, na Praça do Infante, frente à baía de Lagos. No dia 31 de dezembro, a partir das 22h30, sobe ao palco a banda Amor Electro, sendo que para assinalar as 00h00 está previsto um espetáculo piro-musical. A partir dos primeiros quinze minutos de 2019, até à 1h15, o Dj Tiago M animará a baixa da cidade.

Loulé

Junto ao litoral do concelho, a Praça do Mar, em Quarteira, voltará a ser um dos principais centros de animação na noite da passagem de ano. A Câmara Municipal de Loulé propõe uma entrada em 2019 ao som dos Quinta do Bill, Karetus e DJ Rahim, além do habitual espetáculo piro-musical. A festa começa às 21h30 com o quarteirense DJ Rahim, seguindo-se, às 22h30, os Quinta do Bill, que estarão em palco até às primeiras badaladas.

Monchique

No final do ano, o Heliporto de Monchique recebe uma grande tenda de circo, com chão de terra batida, palco de diversos números acrobáticos – de barra russa, equilíbrio mão-a-mão e com cavalos – pautado por uma banda sonora original contagiante. Será o «Saison de Cirque», pelo Cirque Aïtal, inserido na programação do Lavrar o Mar, a marcar o compasso para a despedida de 2018. Poderá ser visto nos dias 28, 29, 30, 31 de dezembro, às 21h, e 1 de janeiro, às 17h. Na noite da passagem de ano, o espetáculo estende-se até após a meia-noite, em conjunto com outras surpresas. Entre 28 de dezembro e 1 de janeiro, no heliporto de Monchique, estará o novo circo «Saison de Cirque» da companhia francesa Cirque Aïtal, que cruza os mundos equestre, acrobático e musical, o âmbito do programa «Lavrar o Mar».

Olhão

Como vem sendo habitual, o novo ano vai ser recebido com música e muito entusiasmo no Jardim Pescador Olhanense, a partir das 22h30, com a atuação de Filipe Martins. À meia-noite, o já tradicional espetáculo de fogo de artifício dá as boas-vindas ao novo ano, com a Ria Formosa como pano de fundo. Logo de seguida, sobem ao palco Duo Reflexo e Nelson Santos. A festa voltará a decorrer no interior de uma tenda onde, além do palco, haverá um espaço destinado à venda de bebidas.

Portimão

Para a próxima passagem de ano, Portimão propõe três dias de festa. A despedida de 2018 e a saudação ao novo ano começa no dia 29 de dezembro ao som de Richie Campell, na zona ribeirinha de Portimão, junto à Repsol, a partir das 22h00. No mesmo local e à mesma hora, no dia 30 de dezembro a celebração continua com a atuação de David Fonseca e, no dia 31 de dezembro, a despedida deste ano é feita ao som do ritmos da música brasileira com os Axé Brasil e o Dj Oskar, que irão animar esta zona até às 3h00. O acesso em todos os dias é livre. Também no dia 31 de dezembro, haverá animação musical na zona ribeirinha de Alvor e, quando soarem as badaladas da meia-noite, os céus serão iluminados a partir da Praia da Rocha, e nas zonas ribeirinhas de Portimão e de Alvor pelo habitual fogo de artifício.

Silves

Edna Pimenta será o destaque da noite de viragem do ano, na Praia dos Pescadores, em Armação de Pêra. A partir das 22h30 a artista sobe ao palco para a primeira parte do concerto, sendo depois interrompido para o espetáculo pirotécnico, às 00h00. Após o fogo Edna Pimenta volta a animar o público até à 1h00, deixando depois o palco disponível para o DJ Gijoe.

Tavira

Para celebrar a quadra festiva, a Câmara de Tavira preparou um programa de animação que entra pela noite dentro. Na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, a festa decorre, a partir das 22h00, na Praça da República, com A.S. Band e o fogo de artifício que dá as boas vindas ao novo ano. A animação prossegue com os Dj’s Sérginho e Kaycell.

Vila Real de Santo António

No concelho a Sotavento, a festa da passagem de ano divide-se por dois pontos. Assim, na Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António, entre as 23h00 e a 1h00, haverá animação de baile com «Sandrine», com entrada livre. O grande espetáculo pirotécnico decorrerá no Parque Zona Poente, em Monte Gordo, às 00h00, estando ainda prevista animação musical entre as 22h00 e as 2h00.