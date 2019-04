Município de Olhão agraciado no Brasil em ligação com 211 anos

O presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, deslocou-se a Brasília, Capital Federal do Brasil, no passado dia 17 de abril, a convite do presidente do Instituto Guararapes, Coronel Ubiratan Guedes. «Em nome de todos os olhanenses», o autarca foi agraciado com a medalha Sérgio Vieira de Melo, recebendo igualmente a faixa e título Grau Chanceler Honorário da Soberana Ordem da Fraterna Integração Brasil-Portugal.

Esta condecoração, que visa o reconhecimento das ações e serviços com a comunidade luso-brasileira, méritos de honra, dignidade, caráter e espírito empreendedor, contou com o apoio do Soberano Grão Mestre das H.O. Comendador Regio Barros e do deputado da República Federativa do Brasil, Ruy Pinato, sendo aprovada pelo Conselho Internacional de Honraria e Mérito.

A cerimónia de tributo ao empreendedorismo, denominada Tributo a Juscelino Kubischec, em que o autarca de Olhão esteve em evidência, integrou-se nas celebrações do 59º aniversário da capital brasileira.

Neste ato solene, presidido por Stavros Xanthopoylos, figura maior da investigação em matéria de Educação e assessor do Presidente Jair Bolsonaro na mesma área, foram premiadas diversas figuras ligadas ao empreendedorismo, como empresários dedicados à investigação nas mais variadas áreas a personalidades que desenvolveram projetos de integração de refugiados.

Também estiveram presentes, entre outros, o secretário Especial dos Assuntos Estratégicos, General Maynard Santa Rosa, o presidente do Instituto Sócio Cultural Brasil – China (IBRACHINA) Thomas Law, o presidente do Instituto Guararapes, Coronel Ubiratan Guedes e o presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional – Brasil China, Regino Barros.

«A ligação da cidade de Olhão ao Brasil iniciou-se em 1808. Passados 211 anos voltámos a relembrar o passando e criámos alicerces, de modo a estabelecer novas pontes e parcerias. Gostaria que a cidade de Olhão se tornasse um ponto de referência para investidores ligados a estas comunidades», referiu António Miguel Pina na cerimónia de condecoração.

O edil olhanense teve também oportunidade de participar em inúmeras reuniões de trabalho com empresários e investidores, e também com os responsáveis de várias entidades públicas brasileiras, como a Autoridade Nacional de Transportes Aquaviários.

«Promover em Olhão o lançamento de um projeto de agência de investimento e empreendedorismo que complemente os nossos projetos de startup e o projeto Altice Lab, já em desenvolvimento, é uma das nossas prioridades. O município de Olhão pretende afirmar-se como um pólo de desenvolvimento e empreendedorismo, captação de investimentos e criação de emprego», afirmou o presidente da autarquia, acrescentando: «Pretendemos ser uma das principais portas de entrada de investidores, associações empresariais e câmaras de comércio. Urge captar para o concelho, para a região e para o País, parte desses investimentos».