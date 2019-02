Melhor equipa de ciclismo do mundo em 2018 estagiou em Lagoa

Os ciclistas daquela que foi considerada a melhor equipa do mundo em 2018, a Deceuninck-Quick Step, elegeram as estradas do concelho de Lagoa para um estágio que decorreu entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro.

Entre os corredores que fazem parte do bloco desta equipa a competir nas grandes clássicas, integram-se também os sete homens que marcarão presença na Volta ao Algarve. Destacam-se o belga Philippe Gilbert, que já foi campeão mundial de fundo, e o jovem espanhol Enric Mas, segundo classificado na Vuelta a Espanha de 2018.

O clima temperado e a diversidade de estradas e percursos da região são alguns dos atrativos para as equipas internacionais escolherem esta região em estágios de início de temporada

O município de Lagoa «congratula-se com a escolha desta prestigiada equipa e aguarda, agora com redobrado interesse, a sua participação na Volta ao Algarve em Bicicleta que decorre de 20 a 24 de fevereiro e centra a sua 3ª etapa em Lagoa no dia 22».