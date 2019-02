Marina de Vilamoura premiada com o título «Marina Internacional do Ano»

A Marina de Vilamoura, no Algarve, foi premiada com o título de Marina Internacional do Ano de 2018/2019, pela Yacht Harbour Association Ltd, na categoria de «Marinas Internacionais».

Isolete Correia, Diretora da Marina de Vilamoura, afirmou que «é com enorme orgulho que recebemos esta distinção. Este prémio é o reconhecimento dos nossos clientes e um testemunho do serviço de excelência que nos orgulhamos em oferecer.»

Este prémio vem reforçar o sucesso de uma marina que, nos anos 2015, 2016 e 2017, conquistou o Título Internacional «Marina of Distinction», atribuído pela mesma associação. A votação é realizada, exclusivamente, por proprietários de embarcações que visitam as Marinas classificadas com 5 Âncoras, categoria máxima no sistema de classificação atribuído a estas infraestruturas.

A Marina de Vilamoura foi construída em 1974 e foi pioneira em Portugal. Nas últimas quatro décadas, «a oferta desta Marina evoluiu e melhorou bastante, passando a ter 825 postos de amarração, um estaleiro totalmente equipado e funcional e um centro de treinos de vela profissional». Recebe ainda vários eventos internacionais de prestígio.