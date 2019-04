Mar Shopping mostra como fazer do Algarve «Um Destino de Férias Seguro»

O MAR Shopping Algarve vai receber uma ação de sensibilização pública no próximo dia 17 de abril, entre as 11 e as 20 horas. Intitulada «Algarve – Um Destino de Férias Seguro», esta iniciativa é promovida em associação com a Safe Communities Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Dinamizada no âmbito dos Contratos Locais de Segurança e em conformidade com o protocolo firmado entre o Ministério da Administração Interna e a Safe Communities Portugal, a ação visa ajudar a garantir uma estadia segura a todos os visitantes da região no período das férias da Páscoa.

O público que nesse dia circular pelo MAR Shopping Algarve vai ser convidado a visitar o stand de exposição montado no Piso 0 (junto ao Café Arcádia), com acolhimento por elementos dos postos de informação turística do Algarve, da Safe Communities Portugal e da GNR – que contará com um dos seus binómios cinotécnicos. Juntos transmitirão mensagens de prevenção da criminalidade a crianças e a adultos, sendo que está também previsto um inquérito sobre «perceção da segurança no contexto local».

Herman Gewert, diretor geral do MAR Shopping Algarve, adiantou que «somos particularmente sensíveis à importância do tema segurança e é com total abertura que acolhemos esta ação de sensibilização pública no nosso complexo comercial». Ainda de acordo com este responsável, «este é mais um exemplo da ligação forte que temos e incentivamos com a comunidade, sendo que, na medida em que recebemos diariamente milhares de visitantes, proporcionamos excelentes condições para dinamizar este tipo de iniciativas».