Luiz Carvalho dinamiza tertúlia fotográfica no Club Farense em vésperas de eleições na ALFA

Nome consagrado na história da fotografia e do fotojornalismo em Portugal, Luiz Carvalho, vai estar no Club Farense, na quarta-feira, 16 de janeiro, às 21 horas, para uma palestra sobre a sua carreira, a propósito das eleições para os órgãos sociais da ALFA – Associação Livre Fotógrafos do Algarve, mandato para 2019/2021, marcadas para o dia 18 de janeiro, existindo duas listas concorrentes.

Natural de Lisboa (13 de setembro de 1954), Luiz Carvalho estudou no Liceu Padre António Vieira, mais tarde cursou Arquitetura, que concluiu em 1979, chegando a exercer durante 10 anos até fixar-se na fotografia.

Publicou as suas primeiras fotografias em 1972 no semanário «Observador». Fotojornalista desde o final dos anos 1970, fotografou para «O Primeiro de Janeiro», «Tal & Qual» e «Grande Reportagem», e durante cerca de duas décadas trabalhou no «Expresso», onde também foi editor multimédia e editor de fotografia.

Tem trabalhos seus na Biblioteca Nacional de Paris e foi convidado a expôr no «Mois de La Photo» de Paris, em 1982. Integrou a exposição «Fotografia Europeia Contemporânea» organizada pela Galeria Canon, de Amesterdão, mostra que circulou por várias cidades norte-americanas em 1983.

Em 1985 editou na «Perspectivas & Realidades» o livro «Portugueses».

Em 2001 expôs e publicou «Lisboa & Lisboetas» no Arquivo Fotográfico Municipal e «Imagens da Vida Real» no Centro Cultural de Cascais.

Foi premiado em 1991 com o Prémio Gazeta de Jornalismo e em 2005 com um prémio Visão.

Está representado com fotografias no Centro Português de Fotografia e na Fundação Saragga Leal.

Foi correspondente da agência SIPA PRESS em Lisboa nos anos 1980 e colaborou como stringer na Associated Press.

Desde 2009 iniciou uma atividade centrada na sua empresa Lightshot, continuando a fazer trabalhos de fotojornalismo, mas leccionando também nos cursos que promove regularmente.

Em paralelo produz e realiza programas de televisão, com destaque para o TVI24 – Fotografia Total, e FOTOBOX na RTP3 que tem exibição semanal.