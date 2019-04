Loulé volta a mostrar como fazer refeições vegetarianas nas escolas

A escola EB 2,3 Engº Duarte Pacheco, em Loulé, será a anfitriã da segunda edição do seminário «Planeamento de refeições vegetarianas para crianças em restauração coletiva», que irá realizar-se a 24 de abril.

O evento tem início às 13h30 e é dirigido a diretores de escola, professores, alunos, encarregados de educação, cozinheiros e pessoal auxiliar de cozinha, não apenas afetos ao concelho louletano, mas de toda a região algarvia.

Para além do visionamento de um pequeno documentário e intervenções em temas que apresentam as diferentes dimensões e impacto positivo que uma alimentação vegetariana tem na saúde humana e na proteção e sustentabilidade ambiental, o evento contará ainda com um workshop de cozinha e um buffet vegetariano.

A participação no evento é gratuita, mas por ter vagas limitadas requer inscrição prévia até 15 de abril.

Recorde-se que a primeira edição deste seminário realizou-se na Escola EB1 da Fonte Santa, em Quarteira, em 2017, e resultou de um desafio que o PAN (Pessoas-Animais-Natureza) lançou à Câmara Municipal de Loulé e à Associação Vegetariana Portuguesa (AVP), com o intuito de apoiar as escolas do Concelho e os seus agentes a materializar as diretivas do programa nacional para a promoção de uma alimentação saudável, nomeadamente com a disponibilização de uma opção vegetariana nas cantinas públicas.

Esta segunda edição conta novamente com a organização da Câmara e apoio da AVP, a que se junta o Agrupamento de Escolas Engº Duarte Pacheco.

Abaixo, o programa do seminário:

13h30 – Check-in e acolhimento;

14h00 – Sessão de abertura (vereadora Ana Machado e professor Carlos Fernandes, diretor do Agrupamento);

14h15 – ShowCooking (Susana Ferreira, Chef de cozinha):

15h00 – Minidocumentário «Vegetarianos Porquê?»;

15h30 – «Somos o que comemos» (Elza Cunha, Médica de Família da ARS);

16h00 – Coffee Break;

16h15 – Conclusão do ShowCooking (Susana Ferreira, Chef de cozinha);

16h45 – «A educação da alimentação para a sustentabilidade» (Nuno Silva, Presidente da Associação Vegetariana Portuguesa);

17h30 – «Alimentação vegetariana em idade escolar» (Sandra Silva, nutricionista e coautora do «Manual de Alimentação Vegetariana em Idade Escolar» da Direção Geral de Saúde);

18h15 – Encerramento do encontro (Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé);

18h30 – Buffet Vegetariano.