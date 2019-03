Loulé celebra Dia Mundial da Água com sessão de sensibilização

O município de Loulé associa-se às comemorações do Dia Mundial da Água, que se celebra 22 de março, com uma sessão que decorrerá das 9h00 às 13h00, no Auditório do Convento Espírito Santo, e na qual pretende, através de informações pertinentes, sensibilizar o público em geral para o uso sustentável da água.

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e destina-se à reflexão e discussão sobre a relação entre o Homem e a água. Nesse sentido, a autarquia de Loulé «visa levar a cabo a divulgação de um conjunto de ações desenvolvidas no âmbito do contrato de financiamento do Fundo Ambiental referente ao Projeto Loulé Adapta +Educação para a Sustentabilidade do Uso da Água».

Assim, o objetivo é mostrar que, através de pequenas mudanças de comportamento no dia-a-dia, é possível reduzir o consumo de água e contribuir para o seu uso eficiente, garantindo que as gerações vindouras também tenham acesso a este recurso tão precioso.

O presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, fará a sessão de abertura a partir das 10h00. Segue-se uma apresentação das ações integradas no âmbito da candidatura do município ao Fundo Ambiental, por Paula Mendes, chefe da Divisão de Sustentabilidade e Recursos Naturais da Autarquia.

Susana Loureiro, da SPIVentures, irá falar da criação e divulgação do Guia Digital. Este manual pretende «dar um claro sinal de que esta Câmara assume a sustentabilidade ambiental como uma verdadeira missão, dando ela própria o exemplo, neste caso através da abstenção de produção de material em suporte de papel».

Às 11h15, acontecerá outro momento simbólico importante: Ana Costa irá apresentar e divulgar a mascote representativa da sustentabilidade do Concelho de Loulé – que terá como nome Pingo D’Água -, seguindo-se a entrega de prémio de consagração.

Lídia Terra e Inês Rafael, da Unidade Operacional de Adaptação às Alterações Climáticas, irão apresentar a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e as opções dela emanadas. Ainda antes da sessão de encerramento pelo presidente da Câmara, Lina Madeira, da Unidade Operacional de Educação Ambiental, e Gabriela Soares, da Bloco D, irão divulgar a campanha «Aqui Cuidamos da Água».

A sessão terá um momento musical proporcionado pelos alunos das escolas do agrupamento Engº Duarte Pacheco.