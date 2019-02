Lagos financia ida de atleta de equitação adaptada aos Jogos Mundiais no Dubai

A atleta algarvia de Equitação Adaptada Lucélia Glória foi selecionada para representar Portugal naquela modalidade nos Jogos Mundiais de verão do Special Olympics, que decorrem entre os dias 8 e 22 de março em Abu Dhabi, no Dubai. O município de Lagos irá apoiar a deslocação desta utente do NECI – Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso, com um apoio financeiro na ordem dos 2500 euros.

A atribuição deste subsídio foi aprovada, por unanimidade, na Reunião de Câmara que decorreu, hoje, dia 20 de fevereiro, quarta-feira. De acordo com a NECI, a atleta Lucélia, residente em Lagos, «tem tido excelentes resultados nas provas e campeonatos regionais e nacionais nas quais tem participado». Isto resulta, «além das suas habilidades e competências desenvolvidas, do acompanhamento da Associação de Equitação Adaptada do Barlavento, na atividade de equitação adaptada que proporciona e desenvolve em conjunto com a equipa do Centro de Atividades Ocupacionais da NECI».

Como preparação para este evento estão já previstos alguns estágios em conjunto com a comitiva do Special Olympics Portugal. Em Lagos, os treinos irão decorrer nos próximos dias 22, 23 e 24 de fevereiro na Quinta do Paraíso Alto, em Bensafrim.