Lagoa dá a conhecer futuro Museu dos Movimentos Sociais e Políticos e da Cidadania

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Francisco Martins, preside, por ocasião das comemorações dos 246 anos de criação do concelho de Lagoa (1773-2019), à conferência «Paços do Concelho de Lagoa: Requalificar na Cidade Educadora para construir uma Cidadania plena», que se realiza em Lagoa, na quarta-feira, dia 16 de janeiro.

Esta ação integra o ciclo de conferências Res publica 2018/2019, organizada no âmbito da instalação, naqueles antigos Paços do Concelho, do Museu dos Movimentos Sociais e Políticos e da Cidadania (MuCid).

O programa consiste num conjunto de intervenções em diversas áreas de investigação histórica complementares, da museologia à arquitetura, da arquivística à história da arte, sendo uma oportunidade de conhecer os traços gerais do projeto do museu que vai nascer no imóvel que melhor simboliza a governança e a cidadania localmente, casa do exercício autárquico e da expressão democrática por excelência.

Em discussão estarão, quer a proposta de adaptação do edifício quer a análise preliminar de documentação histórica que sustenta as opções delineadas para a arquitetura e museografia do futuro espaço.

O MuCid posiciona-se como um espaço de relação com a comunidade, onde em estreita associação com os conteúdos do museu, sejam projetadas ações colaborativas e partilhadas no domínio do exercício dos direitos e deveres cívicos, políticos e sociais e da expressão coletiva organizada em prol de mudanças sociais, por parte de diferentes sociedades, tanto a nível loco-regional e nacional como mundial.

Numa altura em que estão a ser discutidas as estratégias de implementação daquele que se constituirá o primeiro equipamento museológico do concelho, a presente conferência abre o diálogo entre os especialistas que integram a equipa instaladora do museu e a população, facto que se reveste de particular importância para a visão-missão de Lagoa, Cidade Educadora, de promover a cidadania através da educação, do conhecimento e do diálogo com o mundo.

A conferência decorre na Sala de Sessões da Câmara, Paços do Concelho de Lagoa, às 18 horas. A entrada é livre.