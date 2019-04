Jovens dos bairros de Silves vão ser «GNR por um dia»

A Guarda Nacional Republicana, com o apoio da Câmara Municipal de Silves e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens local, vai levar a cabo a iniciativa «GNR por um dia», no dia 10 de abril.

Nesta atividade vai participar um grupo de crianças do Bairro da Caixa de Água que, durante este dia, vestirão as fardas de GNR, e juntamente com os agentes da autoridade sairão e participarão em atividades externas, conjuntamente com diversas patrulhas, como por exemplo no controlo de tráfego na zona das escolas e rotundas de Silves, ou na vigilância apeada.

De referir que os jovens do Bairro da Caixa de Água irão participar também noutra atividade a dinamizar nos dias 9, 12 e 15 de abril, na Santa Casa da Misericórdia de Silves, onde serão sensibilizados para a necessidade do voluntariado bem como para a importância do «respeito por todos».

Serão encontros onde os jovens farão ginástica com os idosos, terão uma tarde de passagem de modelos e por fim, como consequência do projeto Jovens Artistas, irão organizar um espetáculo para os idosos no referido equipamento social.

Estas atividades integram o projeto «O Bairro é meu», dinamizado pelo município de Silves no âmbito do consórcio que está a implementar esta iniciativa, destinada a apoiar a integração e valorização do Bairro da Caixa de Água e do Bairro SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local), ambos localizados na cidade de Silves.

Este projeto reproduz-se através dos Contratos Locais de Segurança (CLS), introduzindo-se na tipologia MAI Bairro, sendo desenvolvidos pela Secretaria de Estado Adjunta e da Administração Interna.