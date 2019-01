José Carlos Rolo quer resolver inundações em Albufeira

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, espera ver resolvido neste ano o problema das inundações junto ao INATEL, uma das zonas mais problemáticas da cidade sempre que a chuva aumenta um pouco a sua intensidade.

Para o efeito, devem começar em breve as obras alusivas à mitigação dos riscos de inundação nesta zona da cidade, sendo que as mesmas se inserem no PGDA – Plano Geral de Drenagem de Albufeira.

Esta empreitada, de valor superior a 297 mil euros, reveste-se, nas palavras de José Carlos Rolo, de alguma urgência, pois «trata-se de uma zona muito frequentada ao longo de todo o ano, quer por residentes, quer por turistas, e não podemos continuar a ter problemas como este, pois quando a pluviosidade se intensifica, aquela zona é bastante prejudicada. As pessoas queixam-se, com toda a razão, e nós tudo faremos para solucionar esse problema».

Entretanto, em fase de audiência prévia, com início marcado também para este ano, estão os concursos públicos para execução da empreitada de «Limpeza e Desobstrução das Linhas de Água do concelho de Albufeira», por um valor superior a 319 mil euros.

Enquanto isso, já se iniciou a empreitada de «Reparação de roturas em condutas e ramais da rede de abastecimento de água do concelho de Albufeira», um investimento superior a 116 mil euros. Em fase de assinatura de contrato estão também as seguintes obras: a empreitada de «Execução de ramais de fornecimento de água», num investimento que ronda os 116 mil euros, e a empreitada da «Rede de Águas Residuais Domésticas – Caminho do Paiva», num valor superior a 76 mil euros.

O autarca albufeirense assume que estes «não são investimentos finais», mas sim «compromissos que temos para com o bem estar das populações, pois a água e a higiene é uma área essencial para que um município prossiga o seu desenvolvimento. É também, seguramente, o fator primordial para que possamos viver e desfrutar de um concelho ambientalmente cada vez mais digno e prudente».

O valor do investimento previsto para a área da água e do saneamento do município de Albufeira neste novo ano são 3929.90,7 euros (mais IVA), sendo que desta verba, 1,5 milhões destinam-se o casco antigo da cidade.