Jornadas do Arade convidam à discussão da atualidade em Portimão

A 3ª edição das Jornadas do Arade arranca na próxima sexta-feira, dia 8 de março. O Arade é mote para dois dias de discussão, e os trabalhos decorrem no auditório do Museu Municipal de Portimão, convidando à avaliação do presente e à projecção do futuro dos quatro municípios da Bacia do Arade: Portimão, Lagoa, Silves e Monchique.

Nesta edição, Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, estará em grande destaque: uma mesa-redonda dedicada ao tema «Promoção da prática desportiva a nível local – Da Formação ao Alto Rendimento» irá dar o pontapé de saída das Jornadas às 15h00 de sexta-feira, e uma conferência em torno de «Portimão Cidade Europeia do Desporto» irá encerrar os trabalhos no final da tarde de sábado.

Mas muitos mais serão os temas discutidos em mesas-redondas, sessões de controvérsia e conferências. Destaque para a sessão de abertura, com a palestra «CRESC Algarve 2020 – Que frutos para as Terras do Arade?» a cargo de Francisco Serra, presidente da CCDR Algarve. Será às 16h30 de sexta-feira.

O debate promete ser vivo e proveitoso nas três sessões de controvérsia desta edição. Os temas não poderiam estar mais na ordem do dia: «Taxa Turística no Algarve: Oportunidade ou Problema?» (Sexta-feira, 17h30), «40 anos de SNS no Algarve: Que caminhos para o futuro?» (Sábado, 12h00), «Gestão da Floresta – O que mudou ou vai mudar após o Incêndio de Agosto de 2018?» (Sábado, 16h15), «O património local» (Sábado, 10h00), «a prospecção arqueológica no rio Arade (Sábado, 11h15)» e «os eventos intermunicipais que dinamizam a região» (Sábado, 14h30) também terão o seu lugar nesta edição das Jornadas do Arade, com a divulgação de projectos inovadores que se encontram a ser desenvolvidos na região e convidando à participação activa do público num espaço de debate «que se quer aberto a todos».

Para finalizar, a manhã de domingo será dedicada à actividade física e ao diálogo entre gerações. Logo às 10h00, junto ao Museu Municipal de Portimão, terão início as I Olimpíadas do Arade de Jogos Tradicionais, onde «todos estão convidados a aparecer e a participar».

As Jornadas do Arade são uma iniciativa da Associação Teia D’Impulsos, enquanto parte do projecto CAIC – Cidadania Activa e Intervenção Cívica, que conta com o apoio dos municípios de Portimão, Lagoa, Silves e Monchique e de várias organizações e empresas locais que tornam esta iniciativa possível. A entrada é livre mas sujeita a inscrição online. Existirá ainda a possibilidade dos interessados formalizarem a sua inscrição no local.