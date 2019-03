Jogador de futsal do CS São João morre em jogo frente ao Portimonense

Fábio Mendes, de 28 anos, faleceu hoje em plena partida de futsal entre Portimonense e CS São João, no Pavilhão Desportivo Montes de Alvor.

O jogador, que representava o clube do distrito de Coimbra, caiu inanimado na quadra no decorrer da partida. O pior cenário viria a confirmar-se momentos depois, já no hospital. As causas exatas da morte são, até ao momento, desconhecidas.

É a segunda vez que uma tragédia desta magnitude bate à porta do CS São João, que há pouco mais de um ano tinha perdido João Gregório, com apenas 24 anos, num acidente rodoviário.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, emitiu já uma nota de pesar no site oficial da entidade, onde expressou «enorme tristeza» pelo sucedido. O dirigente da mais alta instância do futebol em Portugal deixou, «em nome da Federação Portuguesa de Futebol» e em seu «nome pessoal», os «mais sentidos pêsames ao clube São João, à família enlutada e a todos os colegas e amigos que com que conviveram com Fábio Mendes».

Neste momento de dor, o «barlavento» endereça ao CS São João e aos familiares e amigos do Fábio as mais profundas condolências.