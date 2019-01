João Jesus é o novo Diretor-Geral do Tivoli Carvoeiro Algarve Resort

A Minor Hotels acabou de nomear João Jesus para o cargo de Diretor-Geral do Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, uma das mais icónicas unidades do grupo, recortada nas falésias junto à vila do Carvoeiro.

João Jesus conta com um percurso profissional inteiramente dedicado à hotelaria, tendo ingressado no grupo Tivoli Hotels & Resorts em 2001, justamente no Tivoli Carvoeiro, como estagiário. No ano seguinte, é convidado a entrar nos quadros da unidade como coordenador da área de Grupos e Golfe, em estreita ligação com a operação do hotel.

Em 2007 ingressa no departamento central de vendas do Tivoli Hotels & Resorts como Business Development Manager na área de Golfe. Três anos depois, é promovido a Diretor de Vendas da região do Algarve. Em 2017, um ano após a aquisição da Tivoli Hotels & Resorts por parte da Minor Hotels, acumula também a Direção de Marketing dos hotéis do Algarve.

Formado em Turismo e Marketing pela Universidade do Algarve, João Jesus tem uma carreira de 17 anos, tendo experiência nas áreas de vendas, marketing e gestão hoteleira. Desde o início do ano, assumiu o comando do Tivoli Carvoeiro, um dos mais reconhecidos hotéis da região, após uma renovação de 11 milhões de euros que decorreu em 2017.

O novo diretor-geral da unidade hoteleira referiu estar «neste grupo desde o início da minha carreira e conheço especialmente bem a sua oferta na região do Algarve. O Tivoli Carvoeiro, que conta com uma equipa de profissionais focados e experientes, é um hotel muito especial, pelo qual nutro um enorme carinho, pois foi onde iniciei a minha carreira, e é com um grande entusiasmo que agora assumo a Direção-Geral da unidade, que, após uma remodelação profunda, se apresenta com um posicionamento ímpar de exclusividade e diferenciação».

«Em 2019 os objetivos passam, precisamente, por continuar a elevar o nível do serviço do hotel, através da valorização e motivação das equipas, e otimizar a experiência do cliente com um ênfase especial no detalhe, fazendo deste um hotel de referência na região», conclui.