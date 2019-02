Joana Schenker sensibiliza alunos farenses para a conservação do oceano

A atleta algarvia Joana Schenker, campeã do mundo de bodyboard, está em Faro até ao próximo dia 7 de fevereiro para contar aos jovens os emocionantes desafios na alta competição, numa mensagem inspiradora e pedagógica sobre o caminho entre o sonho e a concretização, aliada à literacia e à conservação do oceano.

Esta ação de sensibilização faz parte do «Schenker School Tour», projeto educativo do Oceanário de Lisboa e da Fundação Oceano Azul, cujo objetivo fundamental é «propagar os valores do respeito pelo meio-ambiente e apelar, concretamente, a uma atitude proativa no que diz respeito à proteção do ambiente».

Este tour pelas escolas do Algarve, que agora chega a Faro com o apoio da autarquia, tem como foco principal o grave problema do lixo marinho e dos plásticos, abordando práticas diárias para ajudar a minimizá-lo. Cada palestra tem a duração de 45 minutos e destina-se aos alunos do 5º ano ao 12º ano de todas as áreas de ensino.

A visita da atleta a Faro iniciou-se ontem, dia 4 de fevereiro, na Escola Básica 2,3 Neves Júnior e na Escola Secundária de Pinheiro e Rosa e prossegue hoje, dia 5 de fevereiro, com uma série de palestras na Escola Secundária João de Deus, sendo que a das 15h30, para além de Joana Schenker, terá a participação do Presidente da autarquia, Rogério Bacalhau.

No dia 6 e 7 a ação prossegue com visitas à E.B. 2,3 Dr. Emiliano da Costa e Escola Secundária Tomás Cabreira, respetivamente.