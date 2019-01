Interpostas providências cautelares para travar o encerramento de estações dos CTT

Após reunião com a Administração dos CTT no passado dia 14 do mês em curso, o Conselho Diretivo da Associação de Municípios Terras do Infante (Aljezur, Lagos e Vila do Bispo) decidiu avançar com uma providência Cautelar para travar o encerramento das estações de correios de Aljezur, Praia da Luz e Sagres.

Da mesma forma procederá o município de Lagoa em relação à Estação de Carvoeiro.

A delegação de autarcas que se dirigiu a Lisboa, e que incluía também o vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, concluiu que o processo em curso «tem como finalidade primeira o encerramento destas estações ou a sua transformação em postos, concessionados a privados, o que levará consequentemente à destruição, degradação e desqualificação de um serviço público que penalizará as populações, as pequenas e médias empresas, os turistas e comunidade estrangeira residente».

«Trata-se, pois, de um ataque à qualificação do território, em particular nas baixas densidades, que prejudicará em muito o desenvolvimento social e económico sustentável, destas localidades».

Na opinião da Associação Terras do Infante (Aljezur, Lagos e Vila do Bispo) e do município de Lagoa estão também em causa incumprimentos vários ao contrato de concessão do Serviço Postal Universal.

«Na defesa intransigente dos direitos das populações não resta pois outra solução que não esta, pela via judicial».