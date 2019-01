Há uma nova Unidade Móvel de Saúde em São Brás de Alportel

O Município de São Brás de Alportel apresentou à comunidade, no passado sábado, dia 26 de janeiro, junto ao Mercado Municipal, a nova Unidade Móvel de Saúde de Proximidade, que vai prestar serviço direto à população, representando mais uma importante conquista na promoção da saúde.

São Brás de Alportel já dispõe de um serviço de Unidade Móvel de Saúde desde 2003, em resultado de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e a Administração Regional de Saúde, que é agora reforçado com esta nova viatura equipada com sofisticados equipamentos e tecnologia adequada que permitem um acompanhamento mais amplo aos utentes.

A aquisição desta viatura contou com um investimento municipal a rondar os 75 mil euros, tendo sido cofinanciada em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao abrigo do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, no âmbito de uma candidatura intermunicipal para a aquisição de novas Unidades Móveis de Saúde, adaptadas aos desafios da atualidade, apresentada pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, envolvendo 10 municípios algarvios, sob coordenação da Administração Regional de Saúde do Algarve.

Durante a apresentação da nova Unidade Móvel de Saúde, o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, evidenciou que se trata de «um serviço de excelência, promotor de proximidade e prevenção que representa um investimento na qualidade de vida dos são-brasenses, tornado possível graças às parcerias existentes entre as várias entidades e à dedicação aos profissionais envolvidos».

O momento de apresentação da nova viatura ao público contou com a presença do presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado; da Diretora Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde ACES Central, Sílvia Cabrita; do presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, Jorge Botelho; da Diretora do Centro Distrital da Segurança Social, Margarida Flores; de autarcas e entidades locais; da coordenadora da Unidade de Cuidados de Saúde na Comunidade, UCC Al-Portellus, Cidália Palma, e dos demais profissionais do Centro de Saúde de São Brás de Alportel, que garantem estes cuidados de saúde junto dos munícipes com maior dificuldade de locomoção e residentes em zonas mais afastadas do núcleo urbano do concelho.

«Um passo muito importante para quem vive em zonas mais isoladas», referiu o presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, observando que estas novas viaturas permitem «levar um conjunto de serviço que até agora não conseguíamos, fazemos chegar o século XXI».

Para Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, este é «um serviço que faz toda a diferença, principalmente para as pessoas que vão perdendo a sua mobilidade».