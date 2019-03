Grupo Battaglia inaugura fábrica de processamento de peixe em Lagos

Lagos foi o local escolhido pelo Grupo Battaglia Capital SA, liderado por Nuno Battaglia, Jorge Grave e António Castel-Branco, para implementar a maior fábrica de congelação de pescado e moluscos da Península Ibérica, num investimento avaliado em 20 milhões de euros.

O projeto, um dos mais avançados no processo de transformação e congelação de peixe a nível mundial, assenta num modelo totalmente sustentável para os trabalhadores, para o ambiente e para o mercado. «Valorizamos as nossas pessoas, os nossos clientes, as comunidades em que operamos e o meio ambiente», explica Nuno Battaglia, Chairman do Grupo, que acrescenta que «consequentemente, procuramos negócios que sejam economicamente sustentáveis e, em simultâneo, benéficos para as pessoas e para o ambiente, que é claramente o caso da Congelagos».

Com a preocupação de instaurar um novo sistema que garante estabilidade financeira às famílias que dependem do mar, a Congelagos parte de um projeto inovador que defende que a pesca só é sustentável se o for para todos — para o mar, para o pescador, para a comunidade e para o mercado.

Com a capacidade de processar 300 toneladas diárias de peixe e de armazenar 5400 toneladas de congelados, a Congelagos destina-se à comercialização de peixe e moluscos da mais alta qualidade de Portugal Continental, Madeira e Açores, em particular espécies subvalorizadas, como a cavala e o carapau.

O Chairman do grupo, Nuno Battaglia, é natural de Lagos, e pretende «marcar a diferença na cidade que o viu crescer», sendo perante as recordações duma vida ligada ao mar que edifica a Congelagos, cujo propósito passa por dinamizar e reestruturar o sector das pescas a nível nacional, com base nos mais sólidos princípios de sustentabilidade dos recursos naturais.

A inauguração desta fábrica terá lugar no dia 22 de março, em Odiáxere, Lagos.