Golos, amarelos, emoção e três pontos para o Farense

O Farense deslocou-se hoje, domingo, 23 de dezembro, ao norte do país, onde defrontou o Penafiel. Num relvado algo irregular, foram os algarvios a começar por cima.

Logo aos 7 minutos, Ryan Gauld aproveitou um momento de desconcentração da defesa penafidelense, recuperando a bola e colocando em Irobiso, que assistiu Fábio Nunes. Na cara de José Costa, o extremo não se fez rogado e atirou a contar.

A equipa nortenha reagiu bem ao contratempo e dispôs de duas boas chances para empatar: primeiro, uma má saída de Daniel Fernandes proporcionou um corte providencial a Cássio, de uma bola que se encaminhava para a baliza. Depois, o letal Pires, antigo goleador do Portimonense, atirou rente ao poste direito da baliza algarvia.

Pires, que atingiu na jornada passada os 100 golos em jogos na segunda liga, foi, de resto, um perigo constante para a defensiva algarvia. Aos 26 minutos, voltou a aparecer em boa posição, cabeceando ao lado da baliza defendida por Daniel Fernandes.

Mas a linha defensiva da equipa nortenha não estava nos seus dias. João Paulo, que já tinha oferecido o primeiro golo aos algarvios, continuava com o espírito natalício aguçado e iria prendar novamente o Farense. Aos 34 minutos perdeu a bola em zona proibida, Fábio Nunes foi embora e assistiu Irobiso, que só teve de encostar.

Aos 37 minutos, Cássio cometeu falta sobre Romeu Ribeiro na área, e Rui Costa apontou para o castigo máximo. Chamado a converter, Pires não desperdiçou e reduziu.

O Farense foi para o descanso em vantagem, fruto da eficácia demonstrada.

A segunda metade da partida começou bastante repartida e disputada. A primeira oportunidade coube ao Farense, quando Jorge Ribeiro atirou forte às redes nortenhas após combinação com Irobiso, num remate desviado pela defensiva penafidelense.

Na sequência do canto, aos 55 minutos, Jorge Ribeiro cruzou para a área, onde apareceu Fábio Nunes a finalizar. Estava feito o terceiro para os leões de Faro.

O Penafiel carregou e conseguiu reduzir aos 60 minutos. Após uma sequência de remates intercetados, a bola sobrou para os pés de Fábio Abreu, que encostou para o fundo das redes algarvias.

Aos 64 minutos, Ryan Gauld inspirou-se, passou por três adversários e atirou para uma excelente defesa de José Costa.

O perigo afastou-se de ambas as balizas, e o jogo tornou-se muito disputado no centro do terreno. Até que, aos 76 minutos, Pires teve o empate nos pés. Kadri fez um mau passe, e o avançado surgiu em boa posição para o golo. Atirou por cima. Aos 82 minutos, Pires novamente. Surgiu solto de marcação a cabecear, com a bola a passar muito perto da trave da baliza farense. Um diabo à solta entre a defensiva dos algarvios.

O Farense ia tentando quebrar o ritmo forte que os penafidelenses imprimiam na partida, e a defensiva do emblema algarvio ia conseguindo suster todas as investidas nortenhas. O jogo chegava ao fim com 2-3 no marcador, e com alguns desentendimentos em campo entre elementos das duas equipas.

Os algarvios somam agora 19 pontos, e no próximo dia 30 de dezembro, pelas 15h00, defrontam a Oliveirense, no Estádio de São Luís, em jogo a contar para a jornada 14.

Penafiel vs Farense

Estádio Municipal 25 de Abril, Penafiel

Penafiel – José Costa, Daniel Martins, Luís Pedro, João Paulo, Pedro Lemos (José Gomes, 74 min), Romeu Ribeiro (Rui Areias, 61 min), Tiago Ronaldo (Cristian, 45 min), Vasco Braga, Fábio Abreu, Ludovic, Pires;

Treinador: Armando Evangelista

Suplentes não utilizados: Ivo Gonçalves, Márcio Machado, Vinicius, Rafa Sousa.

Farense – Daniel Fernandes, Godinho, Pedro Kadri, Cássio, Jorge Ribeiro, Pedro Simões, Nuno Borges (Delmiro, 71 min), Ryan Gauld, Fábio Nunes (Tavinho, 61 min), Mayambela, Irobiso (Alan Junior, 61 min);

Treinador: Rui Duarte

Suplentes não utilizados: Hugo Marques, André Vieira, Perisic, Alvarinho.

Árbitro: Rui Costa.

Golos: Fábio Nunes (7 min e 55 min); Irobiso (34 min); Pires (37 min); Fábio Abreu (60 min);

Amarelos: Pedro Kadri (30 min), Tiago Ronaldo (40 min), João Paulo (40 min), Daniel Fernandes (83 min), Daniel Martins (87 min), Fábio Abreu (88 min), Rui Areias (92 min), Alan Junior (94 min).