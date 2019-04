Futebol infantil invade VRSA com Benfica e FC Porto no relvado

Vila Real de Santo António recebe, entre 14 e 20 de abril, a terceira edição do Algarve Youth Cup, torneio mundial de futebol infantil que reunirá perto de 140 equipas e 2500 participantes com idades entre os 7 e os 13 anos. A prova contará com a presença de grandes clubes nacionais e internacionais, oriundos de 16 países e divididos por oito escalões (um de futebol 5, cinco de futebol 7 e dois de futebol 11), onde se destacam as estreias de equipas da Estónia e Índia.

Na lista de emblemas participantes encontram-se nomes nacionais como o Benfica e o FC Porto. De Espanha vêm Atlético de Madrid e Sevilha FC. Depois, KRC Genk (Bélgica), Feyenoord (Holanda), Inter de Milão (Itália), Dínamo Zagreb (Croácia), Burnley (Inglaterra), Olympique Lyon (França), Olympiacos (Grécia) e Rangers (Escócia) são outros dos emblemas presentes na competição.

A cerimónia de abertura está marcada para o dia 15 de abril, às 18h30, no Complexo Desportivo de VRSA, e promete «um espetáculo repleto de som, luz e cor que dará o pontapé de saída para uma semana de convívio e desporto ao mais alto nível», explica o município.

Já os jogos de apuramento decorrem entre 15 e 19 de abril, sempre entre as 8h30 e 19h30. As finais e as entregas de prémios terão lugar no dia 20 de abril, entre as 8h30 e as 20h00, com a realização das finais de todos os escalões.

Todos os jogos (incluindo as finais) têm entrada livre. A cerimónia inaugural tem entrada paga, com os ingressos já à venda no balcão de acolhimento do estádio municipal pelo valor de 8 euros (entrada gratuita para menores de 3 anos). A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António é parceira na organização do evento.