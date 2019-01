Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta referem «jogo do empurra» na degradação dos semáforos na EN 125

A União de Freguesias de Moncarapacho e da Fuzeta mostra descontentamento com a postura da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A., em relação aos troços da 125 inseridos nas freguesias.

«Têm sido recorrente as reclamações que esta União de Freguesias tem efetuado junto da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A., principalmente sobre a situação caótica da sinalização luminosa na EN 125, entre os limites territoriais da nossa freguesia», revela a União.

Prosseguem as reclamações, revelando que «a todas essas (e quaisquer outras) reclamações, essa entidade – que é responsável pela manutenção da EN 125 – limita-se a responder com inquéritos de qualidade sobre os seus serviços e informa que remeteu a solução dos problemas para a subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, S.A., que se tem recusado a assumir as suas responsabilidades nas vias sob sua jurisdição, alegando estar em processo negocial de contrato de subconcessão».

A União de Freguesias acusa as empresas de estarem a criar um «jogo do empurra», considerando que «quem sai prejudicado são os utentes da EN 125, que têm a sua segurança rodoviária em causa».

Sem poder de intervenção, a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta «limita-se a monitorizar e reportar ao IP, S.A., todas as situações anómalas que deteta ou para o qual é alertada, esperando, em vão, que as mesmas sejam solucionadas. A degradação na sinalética luminosa ao longo da via no troço que atravessa a nossa freguesia é bastante visível, estando praticamente todos os semáforos com anomalias, tendo esta União de Freguesias efetuado um relatório com todas essas situações e que foi enviado no dia 19 de novembro para a IP, S.A. Passados dois meses nada foi reparado e há locais em que a situação até piorou».

Na listagem abaixo, estão elencadas todas as situações que a União de Freguesias elencou junto da entidade responsável:

– Próximo do Restaurante «O Primo dos Caracóis»: no sentido Vila Real de Stº. António – Olhão, a sinalização luminosa inferior do semáforo não funciona. NOTA: Por resolver, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019);

– No final da descida depois da empresa «Joaquim & Fernandes», no sentido Vila Real de Stº. António – Olhão: sinalização luminosa inferior do semáforo não funciona. NOTA: Por resolver, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019);

– Sentido Vila Real Stº. António – Olhão, depois do cruzamento para Moncarapacho (próximo da sucata «Filipe Salero»): toda a sinalização luminosa do semáforo limitador de velocidade não funciona. NOTA: Por resolver, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019);

– Próximo do marco quilométrico 121, no sentido Olhão – Vila Real Stº. António: a luz verde da sinalização luminosa inferior do semáforo não funciona. NOTA: Por resolver, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019);

– Próximo do marco quilométrico 121, no sentido Vila Real Stº. António – Olhão: a luz verde da sinalização luminosa suspensa do semáforo não funciona. NOTA: Por resolver. A situação piorou, não funcionando nenhuma luz verde, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019);

– Próximo do marco quilométrico 121, no cruzamento para o Laranjeiro/Moncarapacho (em frente à Olaria Francisco Eugénio): luz vermelha do poste esquerdo do semáforo não funciona. NOTA: Por resolver, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019);

– Descida para a Alfandanga, sentido Olhão – Vila Real Stº. António (próximo do Restaurante «Frango da Ria»): semáforo de sinalização de controlo de velocidade avariado. NOTA: Por resolver, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019);

– Próximo do Restaurante «Frango da Ria», sentido Vila Real Stº. António – Olhão: sinalização luminosa de controlo de velocidade do poste não funciona. NOTA: Por resolver, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019);

– Cruzamento da Alfandanga: todos os semáforos precisam de uma reparação geral porque há imensas luzes que não estão a funcionar. NOTA: Por resolver. A situação piorou, com os semáforos (os que ainda funcionam) a trabalharem de forma descoordenada, conforme monitorização realizada hoje (23 janeiro 2019).