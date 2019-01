Forum Algarve «vai plantar» mais de 30 mil novas árvores em Monchique

Em resultado da campanha levada a cabo na maior Pista de Gelo Solidária do Algarve, na qual cada bilhete vendido correspondia a uma árvore plantada na Serra de Monchique, o Forum Algarve prepara-se para, em parceria com a Câmara Municipal de Monchique e a Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL) replantar uma área aproximada de 250.000m2 da Serra de Monchique, abalada pelos incêndios do último verão.

Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve, revela que «entre Medronheiros, Sobreiros, Pinheiros e Castanheiros serão plantadas mais de 30 mil árvores, que espelham o envolvimento de milhares de famílias numa causa que é de todos nós e que enche o Forum Algarve de um imenso orgulho».

O diretor do Forum Algarve acrescenta que «este é o primeiro passo para a concretização deste projeto de reflorestação que será promovido em parceria com a ASPAFLOBAL e Câmara Municipal de Monchique, e que desde o primeiro momento se mostraram extremamente recetivos para com esta ação».

Prossegue, afirmando que «o balanço da campanha de Natal do Forum Algarve é bastante positivo, tendo superado todas as expetativas. Além de, em conjunto, contribuirmos para a reflorestação de uma expressiva área ardida, permitiu-nos sensibilizar os mais novos para a importância de cuidar da floresta, respeitar o ambiente e preservar a natureza, envolvendo-os numa iniciativa única e cujo resultado poderão ver de perto e sentir-se parte».

A missão do centro visou sensibilizar a população, em especial as crianças, para a importância de preservar e defender a natureza assim como para a liberdade que é «poder brincar lá fora», através de um pequeno gesto que aliou responsabilidade e diversão em torno de uma causa maior.

A iniciativa acompanhou ainda a missão anual do Livro do Gui, que foi distribuído gratuitamente durante toda a época natalícia, e que este ano decidiu acampar com os amigos e estar mais perto da natureza, compreendendo a sua importância.