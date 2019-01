Filatelia e concurso de montras dinamizam Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019

O Museu de Portimão apresenta, até 24 de fevereiro, a exposição «O Desporto na Filatelia Portuguesa», integrada no programa Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019 (CED).

A mostra, composta por parte da coleção do Museu Nacional do Desporto, cobre 120 anos de emissões filatélicas nacionais sob a temática desportiva, e foi inaugurada no passado dia 19 de janeiro, na presença de cerca de 70 pessoas, entre as quais vários colecionadores, também atraídos pela apresentação do inteiro postal e carimbo alusivo à CED 2019, desenvolvido pelos CTT.

Este momento filatélico contou com a presença do diretor regional dos CTT, Vítor Sebastião, do presidente da AFAL – Associação Filatélica Alentejo-Algarve, Elídio Pires Santos, de um representante da Federação Portuguesa de Filatelia, de Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, acompanhada pela vereadora da Cultura, Teresa Mendes.

Os selos expostos evocam alguns dos eventos mais representativos, instituições e individualidades que marcaram o fenómeno desportivo português desde os finais do século XIX até à atualidade, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Portimão/Museu de Portimão e CTT – Secção de Filatelia, em colaboração com a AFAL.

O lançamento do programa «Portimão – Cidade Europeia do Desporto» serviu também de mote para um concurso de montas, que se realizou entre 11 e 20 de janeiro nas principais artérias portimonenses de comércio local. A iniciativa foi dinamizada pela Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), em comunhão com a autarquia portimonense.

O primeiro lugar deste concurso coube à loja «Fanatik», sendo acompanhada no pódio pelos estabelecimentos «Flor Tropical» e «Óptica Algarve». A avaliação foi feita pelo júri do certame, composto por Custódio Moreno, Ana Fernandes (diretora executiva da ACRAL) e Ana Lucas (chefe de Divisão do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Portimão).

O júri avaliou o quão apelativas eram as montas, bem como a utilização de materiais próprios e a harmonia e estética de cada conjunto. Fora deste concurso, também a decoração das montras do Balcão Único de Portimão ao longo deste ano irá acompanhar a dinâmica da CED.

Sendo a temática desportiva, os prémios foram compostos por vouchers de inscrição e anuidade gratuitas numa das classes municipais a funcionar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, no Complexo Desportivo de Alvor e no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande.

Fonte do município portimonense explicou que «tanto a mostra filatélica como o concurso de montras são exemplos de como a vasta programação da CED 2019 vai muito além dos eventos desportivos, pretendendo envolver a sociedade local no projeto, nos mais diversos níveis de atividades e interesses».