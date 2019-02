Festival MED já tem datas para a edição deste ano

O Festival MED, um dos maiores eventos europeus ligados à World Music, regressa à Zona Histórica de Loulé nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho.

A música é, claro, o principal atrativo, com um cartaz com grandes nomes da cena internacional das músicas do mundo, e também projetos novos e inovadores «que trazem a Loulé muita irreverência artística que tanto agrada aos seguidores do Festival MED».

Os primeiros nomes do cartaz desta 16ª edição, que traz consigo muitas novidades, serão anunciados em breve. Até lá, o Cine-Teatro Louletano irá receber seis espetáculos com a chancela do Festival MED.