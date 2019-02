Festival do Contrabando vai contar com a ajuda do município de Alcoutim

O município de Alcoutim vai auxiliar a Associação de Desenvolvimento Etnográfico de Martim Longo (ADECMAR) e a Associação Água Ardente, Produções Teatrais, na organização da 3ª edição do Festival do Contrabando, que decorre entre os dias 29 e 31 de março. Para este efeito, a autarquia vai transferir verbas no montante de 2800 euros para a ADECMAR, e de 13320 euros para a Água Ardente. A deliberação foi tomada na última reunião do executivo realizada a 13 de fevereiro.

O Festival do Contrabando, uma organização conjunta do município de Alcoutim e do ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, é um evento âncora do programa 365 Algarve, da Secretaria de Estado da Cultura e da Secretaria de Estado do Turismo, que tem como objetivo específico «valorizar e dinamizar o turismo cultural como suporte da base económica da região nos meses de outono e inverno», esclarece a Câmara alcouteneja, que com este festival pretende promover «o sentimento de pertença e o orgulho cívico da comunidade local, difundindo o espírito de cidadania, a imaginação criativa a partir da compreensão, e o conhecimento da importância histórica e natural do território e do envolvimento na preparação e implementação do evento».

O município quer também «contribuir para o reforço do concelho como um potencial destino turístico e cultural, através da sua diferença e autenticidade e pela oferta de novas experiências».

«A continuidade deste evento é de extrema importância para a criação de produto económico no território, baseado na interligação dos vários agentes e operadores públicos e privados, nacionais e estrangeiros», salienta o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves.

A Associação Água Ardente, Produções Teatrais, tem «elevada e reconhecida experiência» na dinamização tanto do Festival do Contrabando como da Feira da Perdiz, e na formação de munícipes para participação em futuras edições destes eventos, com o intento de contribuir para o desenvolvimento cultural de Alcoutim através da valorização do seu património material e imaterial, pelo desenvolvimento da compreensão histórica, do «aprender fazendo» e do «sentido de pertença».

O programa do evento conta com diversas atividades abertas ao público, onde se salienta a presença de diversos grupos internacionais de artes de rua e a atração principal – uma plataforma flutuante entre a vila de Alcoutim e a localidade espanhola de Sanlúcar de Guadiana.