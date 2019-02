Festival de Caminhadas vai dar a conhecer encantos e recantos de Alcoutim

A VI edição do Festival de Caminhadas de Alcoutim decorrerá nos dias 8, 9 e 10 de Março. O evento é organizado pela Câmara Municipal de Alcoutim, em colaboração com o Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana. O Festival de caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana tem em 2019 a sua VIª edição, integrando o Algarve Walking Season, apoiado pelo Turismo de Portugal e pelo Turismo do Algarve, tendo como promotora a Cooperativa QRER e como parceiro a Associação Almargem.

As caminhadas decorrem por todo o concelho de Alcoutim e em Sanlúcar de Guadiana, com diferentes níveis de dificuldade, e são coordenadas por guias conhecedores do território, que enquadram as diferentes temáticas propostas. São 3 dias de atividades que, de uma forma sustentável, «apaixonam o visitante». A organização convida a «descobrir os encantos da região com caminhadas associadas à boa comida, às paisagens, às atividades agro-pastoris, à astronomia, às artes tradicionais, ao simples deixar levar-se», num local onde «o inverno já dá ares de primavera».

O Festival das Caminhadas propõe 17 caminhadas temáticas e 5 ateliers, apresentando como propostas as Paisagens Apícolas das Taipas, Na Rota dos Sabores do Porco, Percurso de Observação da Natureza, Fabrico de Porta Canivetes em Empreita ou Isqueiros de Pastor, entre outras.

Este será o primeiro de 3 festivais de caminhadas ao longo do ano na região. Durante três dias, Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana tornam-se «o epicentro das caminhadas na região do sudoeste da Península Ibérica e da Europa. Um festival que cresce em participantes, em colaboradores e em experiências únicas no território», explica a organização.

Pelo sexto ano consecutivo, o município pretende evidenciar «o potencial de Alcoutim como região de excelência para a prática de caminhadas na Natureza em conjugação com património natural, histórico, gastronómico e cultural diversificado».

A participação é condicionada a inscrição previa que deverá ser realizada no formulário online.