Feira dos Queijos, Vinhos e Enchidos instala a tradição na baixa de Faro

O Jardim Manuel Bivar, na baixa de Faro, vai receber uma tradição muito portuguesa entre os dias 17 e 21 de abril. A Feira dos Queijos, Vinhos e Enchidos invade aquele espaço da cidade, numa organização da União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro).

Ao longo destes 5 dias de feira o recinto, com cerca de 1000 metros quadrados, terá uma área de tasquinhas onde poderão ser degustados queijos, enchidos, doces e vinhos regionais. Outra área desta feira é preenchida essencialmente por produtores de quase todo o país, destacando-se os famosos queijos de Nisa, de Moura, da Serra da Estrela, da Serra da Gardunha, Serpa e Borba.

Como não poderia deixar de ser, um vasto leque de vinhos de regiões como o Algarve, Alentejo, Bairrada, Beira Interior, Dão e Douro vão fazer as delícias dos apreciadores. Estes poderão adquirir o copo alusivo ao evento, e percorrer os stands para degustar os diferentes tipos de vinhos ou aproveitar as promoções de feira e comprar para além de garrafas, o vinho a copo das suas marcas favoritas.

Este evento conta nesta edição com um reforço significativo na área dos enchidos tradicionais, destacando-se os produtos com origem no Baixo Alentejo e nas Serras de Monchique, da Estrela, de Montemuro e da Gardunha.

Ao todo serão mais de 30 stands que vão promover e divulgar o que de melhor se faz no setor vitivinícola, dos enchidos e do queijo.

Esta iniciativa é de entrada gratuita, e o público presente poderá também contar com algumas provas de degustação de queijo, enchidos e vinho e com uma mostra de artesanato regional algarvio. No primeiro dia, a feira abre as suas portas às 17 horas e encerra às 23h00. A partir daí os horários são das 12 às 24 horas.