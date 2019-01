FC Porto contrata Wilson Manafá ao Portimonense

Wilson Manafá é reforço do FC Porto. O lateral luso-guineense, de 24 anos, deixa o Portimonense depois de duas épocas e meia e 79 jogos pela equipa algarvia. Os valores do negócio não foram revelados.

O jogador é extremo de formação, mas tem-se destacado na lateral esquerda do conjunto liderado por António Folha, mesmo sendo um destro. Pode, assim, atuar nos dois flancos da defesa, e ainda ocupar a posição de extremo.

No novo clube, Manafá assina um contrato válido por quatro temporadas e meia, até junho de 2023. O negócio já foi confirmado pelos dragões no seu site oficial.

Wilson Manafá fez a sua formação no Oliveira do Bairro Sport Clube. Após uma década nas camadas jovens do clube do Distrito de Aveiro, Wilson Miguéis Manafá Jancó representou o Sporting entre 2012 e 2014, atuando na equipa de júniores e na equipa B dos leões. Jogou ainda no Beira-Mar, no Anadia e no Varzim, antes de chegar ao Algarve em 2016.