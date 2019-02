FATACIL já tem 70 por cento dos espaços ocupados

A FATACIL 2019 prepara-se para comemorar os seus 40 anos com uma edição memorável, de 16 a 25 de agosto.

As áreas de exposição de alguns setores da feira esgotaram logo na primeira fase de inscrição. Durante a segunda fase de inscrição de expositores, que está em curso até 15 de fevereiro, a procura continua com níveis de entusiasmo e números que estão a superar as expetativas da organização.

«O reconhecimento da FATACIL como a grande montra de produtos está confirmado, quando a seis meses da abertura das suas portas, mais de 70 % dos espaços estão já ocupados», revela a autarquia de LAgoa.

Para a seleção dos expositores na área de artesanato, por exemplo, a organização contou com a colaboração da Associação dos Artesãos do Algarve. A causa defendida pelo município durante o ano 2019, «Lagoa, cidade inclusiva» , também se vai fazer notar neste grande encontro de Verão.