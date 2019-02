FATACIL e Xutos & Pontapés celebram 40 anos em conjunto

No ano em que a grande feira de verão do sul e a icónica banda do rock português «Xutos & Pontapés» comemoram os seus 40º aniversários, está confirmada a presença da banda no palco do primeiro dia da FATACIL – 16 de agosto.

O 40º aniversário dos «Xutos e Pontapés» é celebrado com um novo álbum: «Duro». São quatro décadas de uma carreira com 13 álbuns editados e muitos êxitos que marcaram com irreverência a história do rock português.

O 40º aniversário da FATACIL, a decorrer de 16 a 25 de agosto de 2019, vai ser marcado por um programa que «está a ser preparado para surpreender», como afirma a organização.

Outras novidades do cartaz do palco principal, do setor equestre, e das várias áreas que fazem desta feira uma das maiores marcas do verão no Algarve, serão anunciadas ao longo dos próximos meses.