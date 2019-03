FATACIL 19 encerra com Richie Campbell em palco

O último dia da 40ª edição da FATACIL vai contar com Richie Campbell no palco. Os ritmos reggae do cantor português vão encerrar o certame no dia 25 de agosto, prometendo uma grande festa.

Depois do anúncio da chegada dos Xutos e Pontapés no primeiro dia da feira, a 16 de agosto, está agora confirmado o espetáculo de encerramento com Richie Campbell.

A FATACIL é o maior ponto de encontro do Verão Algarvio. No ano em que comemora o seu 40º aniversário, prepara-se para uma edição especial que conta com a música «mais desejada» e com «os artistas preferidos do público português».

Organizada pelo município de Lagoa a feira é, em cada ano, mais reconhecida. Já não só pela grande exposição de produtos e marcas do Algarve, mas também por um cartaz de espetáculos que enche de energia as noites das férias de agosto.