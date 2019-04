Faro voltou a organizar formação para mostrar o seu «Potencial Turístico»

A Câmara Municipal de Faro organizou, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), a 8ª edição da formação certificada sobre «O Potencial Turístico de Faro», que terminou hoje, 3 de Abril, com uma experiência gastronómica na EHTA e com a entrega dos certificados aos formandos.

Esta iniciativa teve a duração de cinco dias (um dia por semana), num total de trinta e seis horas de formação, e foi dirigida a profissionais do setor da indústria turística, com o objetivo de melhorar a qualidade da informação prestada aos visitantes do concelho de Faro.

A formação teve uma componente de visita, levando os formandos a locais de interesse turístico, a fim de tomarem conhecimento com os diversos produtos turísticos que Faro tem para oferecer aos seus turistas. Nessa oferta integra-se, nomeadamente, o turismo cultural (património histórico/arquitectónico), gastronómico, náutico, de natureza e desporto, com o programa a incluir a visita a museus, igrejas, teatros, restaurantes, Ria Formosa e Ilhas de Faro, Culatra e Farol, entre outros pontos de referência do concelho.

Esta é a segunda edição deste curso no ano corrente. O vereador Carlos Baía, que tem o pelouro da Promoção Turística, explica que «a primeira edição de 2019, realizada em Janeiro, registou um elevado número de inscrições, o que nos levou a decidir organizar uma edição extra, nos mesmos moldes, para permitir a participação de todos os inscritos».

Recorde-se que o município de Faro registou um aumento do número de camas na hotelaria, entre 2013 e 2018, passando de cerca de 1700, para aproximadamente 4500, distribuídas por todas as tipologias de alojamento.

No mesmo período, o número de dormidas passou de cerca de 290500 para 520 mil, tendo a taxa de taxa de ocupação, que também cresceu ao longo dos últimos anos, sido de 55 por cento.