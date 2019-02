Faro vai ter rede de trotinetes elétricas partilhadas

A Câmara Municipal de Faro vai apresentar publicamente, no próximo dia 11 de fevereiro, às 11h00, no Terminal Rodoviário Urbano «Próximo», o «Lançamento da Mobilidade Partilhada em Faro».

Nesta sessão será assinada a carta de princípios da mobilidade partilhada (Faro será a primeira cidade da Península Ibérica a fazê-lo) e serão apresentadas as soluções e projetos de mobilidade partilhada a implementar no concelho, no âmbito do plano de Mobilidade e Transportes de Faro, «nos quais se destacam a rede de trotinetes eléctricas partilhadas, que será já implementada, e a rede de bicicletas partilhadas que será uma realidade em breve».

Esta sessão pública contará com as intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, da vereadora com os pelouros da mobilidade e ambiente, Sophie Matias, da especialista em mobilidade e colaboradora do Plano de Mobilidade e Transportes de Faro, Paula Teles e, entre outros, do Presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo, José Manuel Caetano, com quem a autarquia vai estabelecer um protocolo de colaboração nesta área.

O «Lançamento da Mobilidade Partilhada em Faro» ficará também marcado pela transmissão de uma mensagem especial de Robin Chase, guru norte-americana e especialista pioneira em mobilidade partilhada, «mãe» espiritual da carta dos princípios de mobilidade partilhada que será assinada nesta ocasião «e que, espera-se, venha a representar um grande avanço em direção ao desenvolvimento sustentado do concelho».