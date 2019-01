«Faro Positivo» inaugura estrada dos Gorjões e revela novo crematório para a cidade

O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, durante mais um ciclo de visitas «Faro Positivo», tornou hoje pública a decisão tomada pela Câmara Municipal em adjudicar à Servilusa – Agências Funerárias SA e FPC Construções Lda. a concessão, construção e exploração do Crematório de Faro.

A decisão surge após o Tribunal Central Administrativo do Sul ter dado por encerrado, em novembro último, o diferendo que opunha os diversos concorrentes ao procedimento lançado no Verão de 2016.

Com o trânsito da decisão em julgado, o município «resolve mais um imbróglio que desde 2012 se arrastava, ano em que se abriu pela primeira vez concurso semelhante. Com este equipamento, que compreende forno crematório e todas as valências conexas, a localizar no Cemitério Novo, teremos agora melhores condições para fazer a gestão do espaço afeto aos serviços fúnebres».

De referir que, no âmbito da rede viária, durante a visita foi inaugurada a estrada dos Gorjões após a completa requalificação que custou mais de 157 mil euros à autarquia, e deu-se a conhecer a repavimentação da estrada entre Patacão e Mar e Guerra, cujos trabalhos acabam de se iniciar, num investimento superior a 106 mil euros.

Já no capítulo da Educação, tomou-se contacto com a intervenção na EB1 do Bom João, que permitirá que ali nasçam em breve três novas salas de ensino pré-escolar.

Destaque finalmente para a visita à Ermida de Santo António do Alto, em trabalhos de restauro que compreendem a recuperação de fachadas, pátio interior e da incrível torre, da qual se observa todo o concelho. O investimento estima-se próximo dos 36 mil euros. «Mais bonita, acessível aos fiéis e disponível para integrar o roteiro turístico, a Ermida reassumirá em breve o seu papel altaneiro na rica oferta patrimonial do concelho», anuncia a autarquia farense.