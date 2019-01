Faro organiza e acolhe o 1º Encontro Europeu de Rooftops

A Câmara Municipal de Faro vai realizar nos próximos dias 10 e 11 de janeiro o 1º Encontro Europeu de Rooftops (açoteias). Naquela que será a primeira iniciativa do género, a autarquia pretende criar sinergias entre proprietários e gestores de rooftops (açoteias), arquitetos, agentes culturais, empreendedores e outros intervenientes que, direta ou indiretamente, desenvolvem trabalho nos rooftops (açoteias) em Faro e no Algarve, com alguns dos casos de sucesso vindos de um pouco por toda a Europa.

As condições climatéricas associadas às caraterísticas das construções na região algarvia (normalmente com açoteias e linhas direitas) originam um enquadramento paisagístico que pode ser explorado e desenvolvido em termos de sustentabilidade, desenvolvimento cultural e motivo de atração para inúmeras atividades com um grande impacto num turismo mais qualificado.

Querendo organizar o 1º Festival Europeu de Rooftops (açoteias) e apercebendo-se da falta de conhecimento e troca de experiências entre os vários agentes, a Câmara Municipal de Faro decidiu avançar com este primeiro encontro que, para além da participação de intervenientes locais e regionais, contará com participantes oriundos do Chipre, Holanda, Itália, Republica Checa, Bélgica, Áustria e Espanha, com o objetivo de criar uma rede de partilha de experiências e conhecimentos, assim como potenciais parcerias entre as várias entidades e empresários presentes.

Este primeiro Encontro Europeu de Rooftops (açoteias) começará na manhã do dia 10 com uma visita dos participantes ao centro histórico de Faro e a diversos locais com potencial de serem utilizados em futuras iniciativas. A tarde será ocupada com uma reunião de brainstorming que terá representantes da Câmara Municipal de Faro e da Boiling (entidade organizadora do ROEF Festival em Amsterdão) como anfitriões e coordenadores da discussão de ideias entre os vários participantes.

Pelas 20h irá decorrer um Jantar-Conferência com a participação de Mattijs Maussen, experiente profissional ligado ao desenvolvimento de estratégias sustentáveis de trabalho na União Europeia que, entre outras iniciativas, durante 21 anos de trabalho, esteve envolvido na coordenação de 16 diferentes Capitais Europeias da Cultura, tendo sido igualmente consultor da PricewaterhouseCoopers, contando ainda no seu currículo com a realização de workshops, seminários e conferências em mais de 60 países.

Para o dia 11 ficará a realização de um Workshop, onde serão debatidas questões como: a criação de uma rede europeia de rooftops (açoteias), formas de cooperação em rede, ou qual o impacto positivo que um Festival de Rooftop’s (açoteias) pode ter nas politicas urbanas no futuro.

A terminar, pelas 17h30, no Restaurante-Bar «O Castelo» na zona histórica da cidade, será realizada uma sessão pública/conferência de imprensa onde serão apresentados os resultados e conclusões deste 1º Encontro Europeu de Rooftops (açoteias), para o qual todos os interessados estão convidados a participar.