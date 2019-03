Faro celebra Abril com Jogos Florais, Adelino Gomes e Margarida Tengarrinha

As comemorações do Dia da Liberdade, em Faro, começam mais cedo, na quarta-feira, 3 de abril, com um encontro com o jornalista Adelino Gomes, às 18h30, na Escola Secundária Tomás Cabreira.

Segundo adiantou ao «barlavento» Afonso Dias, curador da programação para o município de Faro, será uma ocasião única para ouvir, na primeira pessoa, as recordações do jornalista que assistiu aos acontecimentos do dia 25 de Abril de 1974, quando Marcello Caetano e os seus ministros foram presos à saída do Quartel-general da GNR no Largo do Carmo, em Lisboa.

Adelino Gomes foi o autor da célebre reportagem para a rádio, a primeira sem censura e com a voz do povo. Esse trabalho «é um símbolo da informação livre. Além disso, ele tem um currículo vasto e é o maior mestre vivo do jornalismo de reportagem. Estas comemorações serão muito privilegiadas pela sua presença», justificou Afonso Dias. Durante o encontro, o jornalista será entrevistado por estudantes e responderá ainda às questões que o público lhe quiser colocar.

O curador considera «fundamental envolver as escolas» para que os jovens percebam que aquela data tem repercussões positivas até aos dias de hoje. «É essencial que entendam que o 25 de Abril devolveu-nos um país sonegado há 50 anos», e por isso, cabe sobretudo à sua geração, que viveu os dias antes e depois da liberdade, «a obrigação de transmitir essas memórias».

Outro ponto alto serão os «Jogos Florais António Aleixo», agendados para domingo, 28 de abril, às 15h30, no Ginásio Clube de Faro. Esta iniciativa surge para replicar o que aconteceu naquele mesmo local há 82 anos, em 22 de dezembro de 1937.

«António Aleixo concorreu aos jogos florais de 1937, onde conheceu o professor Joaquim Magalhães» que nunca mais largou o poeta algarvio.

Portanto, «faz sentido fazer os jogos no mesmo sítio, evocando os 120 anos do nascimento» do poeta popular. Esta competição literária terá como mote «uma quadra de Aleixo e todos os que se inscreverem terão de obedecer a esse mote».Além disso, há outro aspeto histórico a ter em conta. Segundo Afonso Dias, em 1962, Zeca Afonso dedicou-lhe um tema, «A Balada Aleixo».

Todos os trabalhos serão alvo de avaliação por parte de um júri composto por Isidoro Cavaco e Maria José Fraqueza e pelo professor universitário e especialista em literatura oral Joaquim Dias Marques,que também presidirá a mesa do júri.

No final do concurso serão lidos os trabalhos dos três vencedores, ou «de todos os candidatos se houver tempo para tal», declara Afonso Dias.

No dia 11, o Club Farense acolhe o recital de poesia «Poemário da Liberdade», com Paulo Moreira, Tânia Silva, Sónia Pereira e Afonso Dias, às 21h30. Dois dias depois, às 10h30, o Mercado Municipal é palco do teatro «A Poesia está na Rua», encenado pelo Teatrito. Peça que se repete no dia 15, às 18h30, na Rua Conselheiro Bivar e no dia 18, à mesma hora, na Rua de Santo António.

Já no dia 23 de abril, o Auditório da Escola Secundária João de Deus recebe a histórica resistente algarvia Margarida Tengarrinha. A sessão será idêntica ao encontro com Adelino Gomes. Afonso Dias conta que esteve muitos anos exilada na Checoslováquia, uma vez que era «especializada em falsificação de documentos». Zeca Afonso chegou mesmo a escrever a canção «A Morte saiu à Rua» dedicada ao seu marido, o artista plástico José Dias Coelho, assassinado em 1961 pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE).

Na véspera do feriado, terá lugar o espetáculo «Trovadores de abril» no dia 24, às 22h00 no Jardim Manuel Bivar e com Manuel Freire, Francisco Fanhais e Afonso Dias. Segundo o último, «provavelmente os últimos trovadores que vêm do tempo da resistência».

O feriado do dia seguinte abre com poesia dos alunos das Escolas Secundárias, às 9h00, nos Paços do Município. Santa Bárbara de Nexe acolhe um espetáculo com Mauro Amaral às 14h00. Mais tarde, às 15h30 é a vez da Associação de Solidariedade Sócio-Cultural do Montenegro receber Afonso Dias e Tânia Silva. Já à noite, a Casa do Povo de Estoi acolhe Zé Maria e Gonçalo para um espetáculo às 21h30.

O sábado, dia 27, fica marcado com o Concurso de Música Moderna «Música Já», no Instituto Português do Desporto e da Juventude, com um tributo a Zeca Afonso, por Mauro Amaral, às 21h30.

As comemorações terminam no dia 29 de abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, com a Assembleia Jovem.