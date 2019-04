Farense vence Estoril por 3-1 e André Vieira volta a ser talismã

O Farense recebeu e venceu o Estoril Praia no Estádio de São Luís, em Faro, hoje, domingo, 14 de abril, numa partida que contou para a 29ª jornada da Ledman LigaPro.

Com as contas da manutenção a apertar, e a necessitar urgentemente de pontos, os algarvios entraram a tentar controlar as operações, e aos 5 minutos dispuseram de uma boa oportunidade – Jorge Ribeiro progrediu pela esquerda, cruzou a bola e Alvarinho apareceu a desviar por cima do alvo. O mesmo Alvarinho, aos 13 minutos, trabalhou bem pela direita do ataque farense e rematou para boa defesa de Thierry Graça.

O Estoril respondeu aos 15 minutos – Nuno Borges faz um corte deficiente e oferece a bola a Roberto, que atirou ao lado. Depois, o jogo baixou de ritmo, e as duas equipas iam encaixando em campo. Gorré tentou dar um safanão na partida, aos 32 minutos, com um remate forte de meia distância, mas Hugo Marques estava atento e defendeu com segurança.

Aos 36 minutos muito perigo mno São Luís! Kitambala isolou-se e teve tudo para colocar o Farense na frente mas, pensando estar fora de jogo (e na verdade o árbitro auxiliar até levantou a bandeirinha, mas Jorge Sousa mandou seguir pois tinha sido um jogador estorilense a colocar a bola nos pés do francês), hesitou na definição do lance. Ainda conseguiu o remate, que saiu ao lado do poste esquerdo da baliza.

O jogo chegou ao intervalo com um empate a zeros no marcador. O Farense teve boas oportunidades na primeira metade, mas faltou eficácia.

Os algarvios voltaram dos balneários com Irobiso no lugar de Kitambala, e a todo o gás!!! Ainda o cronómetro não tinha chegado aos 46 minutos e Daniel Bragança apareceu em plena área, isolado, a aproveitar uma sobra após carambola de Fabrício com a defensiva do Estoril, fazendo o primeiro! 1-0 para o Farense.

O Estoril não se deixou intimidar por esta entrada forte e empatou pouco depois. Logo aos 50 minutos, após um cruzamento e alguma confusão na defensiva algarvia, acabaria por ser Roberto a colocar a bola na baliza dos leões de Faro.

À passagem do minuto 53 foi Mayambela a causar calafrios ao Estoril – Um remate muito forte do sul-africano, ainda longe da baliza, proporcionou excelente intervenção a Thierry Graça. Depois, aos 59 minutos, Filipe Soares conseguiu espaço na área algarvia e atirou em arco – a bola passou muito, muito perto do poste direito da baliza de Hugo Marques.

Aos 67 minutos novamente o Estoril – Gorré assiste Yan, que completamente solto na área algarvia atira por cima. O cronómetro chegava aos 70 minutos quando Irobiso se isolou e, na cara de Thierry Graça, permitiu a defesa do guardião estorilista, deitando a perder uma excelente oportunidade para adiantar o Farense no marcador.

O Farense voltou a criar perigo ao minuto 83, com um livre de Jorge Ribeiro a atravessar toda a área até «encontrar» o desvio de Cássio. No entanto Thierry Graça teve uma grande estirada e defendeu para canto. De seguida, aos 85 minutos, foi Tavinho a rematar para nova defesa apertada do guardião dos canarinhos.

A grande explosão de alegria no São Luís aconteceu aos 89 minutos! Tavinho conseguiu tirar um belo cruzamento na direita do ataque farense, e André Vieira, que havia entrado três minutos antes, desviou para o fundo das redes!

O Farense não se conteve com o 2-1, e foi para o terceiro. Mayambela ganhou as costas à defensiva estorilista, rematou para defesa incompleta de Thierry Graça e André Vieira, novamente, faturou o terceiro na conta adversária e despachou o sofrimento. 3-1 para os homens de Faro.

Com este resultado, os homens de Faro atingem os 35 pontos e sobrem, à condição, ao 12º lugar, respirando um pouco melhor. Na próxima jornada, a 30ª do campeonato, o Farense recebe no São Luís o Penafiel, partida que se irá disputar na sexta-feira, dia 19 de abril, às 18h00.

Farense vs Estoril Praia

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Godinho, Pedro Kadri, Cássio, Jorge Ribeiro, Nuno Borges, Fabrício, Daniel Bragança (André Vieira, 86 min), Alvarinho (Tavinho, 80 min), Mayambela, Lynel Kitambala (Irobiso, 45 min).

Treinador: Álvaro Magalhães

Suplentes não utilizados: Miguel Carvalho, Fabinho, Alan Júnior, Bruno Bernardo.

Estoril Praia – Thierry Graça, Pedro Queirós, João Pedro (Miguel Rodrigues, 54 min), Diakhité, Rafael Furlan, Gonçalo, Filipe Soares, Yan (Sandro Lima, 75min), Belima (Ibra Koneh, 67 min), Gorré, Roberto.

Treinador: Bruno Baltazar

Suplentes não utilizados: Igor, Cícero, Chaby, João Patrão.

Árbitro: Jorge Sousa

Golos: Daniel Bragança (46 min), Roberto (50 min), André Vieira (89 min e 90 min).

Amarelos: Alvarinho (4 min), Gorré (19 min), Diakhité (40 min), Mayambela (62 min), Gonçalo (86 min), Fabrício (90 min), André Vieira (90 min).