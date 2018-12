Farense termina o ano com uma mão cheia de golos frente à Oliveirense

O Farense estreou hoje, domingo, 30 de dezembro, em jogo a contar para a jornada 14 da segunda liga, o relvado do Estádio de São Luís, em Faro, depois das profundas intervenções levadas a cabo no mesmo.

Num tapete verde mais uniforme que nos encontros anteriores, o jogo começou muito frio, sem grandes oportunidades. As equipas entraram em jogo algo desconcentradas, com uma deficiente ligação entre setores e muitas bolas perdidas de forma algo infantil.

E foi precisamente na sequência dessas desconcentrações que surgiram as primeiras oportunidades, no caso para o Farense. Primeiro, aos 25 minutos, Gauld rematou ao lado, completamente solto de marcação à entrada da área adversária. Logo depois, aos 26 minutos, uma perda de bola na defensiva da equipa do distrito de Aveiro sobrou para os pés de Fabrício Isidoro, que em boa posição rematou por cima.

Aos 32 minutos, Jorge Ribeiro bateu um canto no lado direito do ataque algarvio. Na sequência, Fábio Nunes em excelente posição disparou por cima. Aos 35 minutos, Fábio Nunes assiste Irobiso, que com a baliza à sua mercê atirou ao lado. O Farense ia acumulando muito desperdício.

Aos 41 minutos, a equipa algarvia ia pagando um preço muito alto pela falta de eficácia. Fati apareceu solto na área e atirou para uma grande defesa de Daniel Fernandes. Na recarga, a defensiva farense salvou em cima da linha de golo. Aos 43 minutos, após uma enorme carambola na área do Farense, Filipe Gonçalves surgiu a rematar para nova defesa apertada de Daniel Fernandes.

Os leões de Faro acumularam muito desperdício e acabaram a primeira parte com o credo na boca. O intervalo chegou em boa hora para a equipa algarvia.

A segunda parte começou bem para os algarvios! Logo aos 52 minutos, Mayambela trabalhou na esquerda e cruzou, onde apareceu Irobiso a rematar para defesa de Coelho. A bola resvalou para o poste, com Ryan Gauld a aparecer para uma recarga certeira. Estava aberto o marcador, num golo bastante festejado pelo muito público presente no São Luís.

E o público não precisou de esperar muito para novo festejo. Aos 58 minutos, Markovic trabalhou e colocou na ala direita, onde Godinho tirou um cruzamento certeiro para os pés de Irobiso, que desviou sem hipóteses para Coelho. Era o segundo da tarde, numa entrada demolidora do Farense após o intervalo.

A tarefa dos oliveirenses ficou ainda mais complicada aos 65 minutos. Fábio Nunes seguia isolado para a área, e Ricardo Tavares derrubou o extremo algarvio. Cartão vermelho direto, e o sub-capitão da Oliveirense ia tomar banho mais cedo.

Na cobrança do livre, o veterano Jorge Ribeiro puxou a culatra esquerda atrás e disparou um remate que só parou no fundo da baliza, apesar do esforço de Coelho. 3-0 aos 67 minutos.

Mas a conta não se ficava por aqui. Aos 70 minutos, após um canto, Ryan Gauld fez um golaço, com um remate colocado ao ângulo direito da baliza da Oliveirense.

O Farense não deixava de carregar, e aos 75 minutos Mayambela apareceu em boa posição pelo lado direito do ataque algarvio, chutando cruzado rente ao poste esquerdo.

Adivinhavam-se mais golos, e aos 80 minutos Godinho fez uma investida pela direita até à linha final, cruzando para a área onde André Vieira cabeceou sem hipóteses para Coelho.

A Oliveirense estava KO no tapete, e a partida chegava ao fim com uma manita imposta pelo Farense aos adversários, numa segunda parte absolutamente demolidora.

Os algarvios acabam o ano com 22 pontos, num confortável 6º lugar. Na próxima jornada, a 15ª, deslocam-se ao reduto do Arouca, num jogo que se vai disputar no dia 6 de janeiro, domingo.

Rui Duarte: »Segunda parte avassaladora»

No final do jogo, Rui Duarte considerou que a Oliveirense «é uma boa equipa, mas soubemos explorar as lacunas deles». Para justificar a diferença de produtividade da primeira para a segunda parte, Rui Duarte referiu alguma apatia da sua equipa, que perdeu «muitas bolas divididas, chegámos tarde a muitos lances divididos». Mas a segunda parte, para o técnico algarvio, foi «avassaladora, sem qualquer margem para dúvidas quanto ao resultado obtido».

O treinador do Farense refere que «os adeptos do Farense têm de estar orgulhosos, subimos este ano, chegámos aos quartos-de-final da Taça de Portugal, e agora estamos em 6º lugar». Quanto a reforços no mercado de janeiro, Rui Duarte admite que «todas as equipas sofrem algumas alterações nesta altura, e nós sentimos que não somos perfeitos, mas depois de um jogo destes temos de valorizar os que cá estão».

Para 2019, o técnico espera que a equipa «consolide a sua qualidade» e que haja «continuidade deste espírito de grupo». Por fim, uma dedicatória para «os fantásticos adeptos que comparecem sempre em grande número, esta vitória é para eles».

«Queremos voltar a ser uma das equipas mais temidas, e os adeptos são parte desse processo. Todos têm de ter consciência da nossa realidade, viemos do Campeonato de Portugal, mantivemos muito jogadores, e competimos com equipas que conseguem contratar na primeira liga, o que não é o nosso caso. Mas vamos, passo a passo, tentar chegar mais perto dessas equipas, lutar para chegar ao topo», rematou o treinador do Farense.

Pedro Ferreira, treinador da Oliveirense, não tinha muito a dizer. «A história do jogo resume-se aos golos, na primeira parte penso que entrámos melhor, tivemos algumas oportunidades». Mas «na segunda parte praticamente não existimos, não conseguimos fazer aquilo que tínhamos planeado, e ganhou aquela que foi a melhor equipa em campo». «Não tivemos atitude, e uma equipa que não tem atitude só pode perder», concluiu o treinador dos oliveirenses.

Farense vs Oliveirense

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Daniel Fernandes, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Fabrício (André Vieira, 77 min), Markovic, Ryan Gauld (Pedro Simões, 71 min), Mayambela, Fábio Nunes (Tavinho, 71 min), Irobiso;

Treinador: Rui Duarte

Suplentes não utilizados: Hugo Marques, Delmiro, Pedro Kadri, Alvarinho.

Oliveirense – Coelho, Alemão, Mathaus, Wellington, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Paraíba, Diogo Valente (Agdon, 60 min), Sérgio Ribeiro (Matheus, 77 min), Erick Moreno (Diogo Clemente, 68 minutos), Ença Fati;

Treinador: Pedro Ferreira

Suplentes não utilizados: Kadu, Sérgio, Diogo Clemente, Mehdi Boukassi, Oliveira.

Árbitro: Luís Godinho.

Golos: Ryan Gauld (52 min e 70 min), Irobiso (58 min), Jorge Ribeiro (67 min), André Vieira (80 min).

Amarelos: Fabrício (11 min), Wellington (18 min), Fábio Nunes (54 min),

Vermelhos: Ricardo Tavares (direto, 65 min)