Farense soma importante vitória por 1-0 frente ao Sporting da Covilhã

O Farense recebeu e venceu o Sporting da Covilhã em partida a contar para a 27ª jornada da Ledman LigaPro, hoje, domingo, 31 de março, no Estádio de São Luís, em Faro, um dia antes de celebrar 109 anos. Destaque para uma grande moldura humana nas bancadas, e para Paco Fortes, o mítico treinador espanhol que tão acarinhado é pelos farenses, que veio assistir à partida e foi, naturalmente, muito aplaudido.

Os forasteiros começaram melhor a partida, e aos 8 minutos Adriano deu o primeiro sinal de perigo – fletiu da direita para o meio, e disparou ao lado da baliza algarvia. Depois, aos 10 minutos, foi Kukula a ganhar nas alturas aos centrais algarvios e a cabecear por cima. O mesmo Kukula que, aos 15 minutos e após cobrança de um livre pela direita, voltou a cabecear por cima.

Foi necessário esperar até aos 25 minutos para ver um lance de perigo do Farense – Godinho cruzou rasteiro na direita e Alvarinho deslumbrou-se na hora de rematar, e atirou de calcanhar para fora.

Os algarvios subiram de produção, começaram a dominar as operações e foi sem surpresa que, aos 35 minutos, chegaram ao golo. Na marcação de um livre em posição frontal, Pedro Kadri colocou a bola sem hipóteses para São Bento e fez um grande golo. Estava feito o 1-0 para o Farense.

A equipa serrana respondeu bem e aos 41 minutos podia ter empatado, por intermédio de Adriano. No entanto, Hugo Marques fez uma grande defesa e desviou a bola para o poste esquerdo da sua baliza. Logo depois, ao minuto 43, foi Alvarinho a rematar ao poste, perdendo boa oportunidade para dilatar o resultado.

Após o intervalo o Farense dispôs de nova grande oportunidade para ampliar a contagem – Mayambela isolou-se, e na cara de São Bento permitiu a defesa do guarda-redes da equipa da Cova da Beira, que já alinhou durante quatro épocas pelos leões de Faro. Continuou a carregar a equipa algarvia e, à passagem do minuto 60, Alvarinho até desfeitiou o guardião adversário com um cabeceamento, mas Zarabi salvou em cima da linha de golo, mantendo o Sporting da Covilhã vivo no jogo.

Os homens da Covilhã encontraram pela frente, na segunda metade, um Farense bem organizado defensivamente, que procurou sempre fazer uso da velocidade dos seus homens da frente. Quando assim é, a solução é a meia distância, e foi nessa lógica que Mica obrigou Hugo Marques a uma grande defesa aos 82 minutos, após remate de fora da área.

Na compensação, Kukula ainda assustou o público do São Luís, mas Hugo Marques voltou a brilhar, com uma defesa magnífica após remate do avançado. Os algarvios seguraram bem a vantagem e averbaram três preciosos pontos na renhida luta pela manutenção na Segunda Liga, ocupando agora, à condição, o 11º lugar. Na próxima jornada o Farense desloca-se ao Caixa Futebol Campus, onde vai defrontar o Benfica B, sexta-feira, 5 de abril, às 19h00.

Farense vs Sporting da Covilhã

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Godinho, Pedro Kadri, Bruno Bernardo, Jorge Ribeiro, Carlos Moura, Fabrício, Daniel Bragança (André Vieira, 83 min), Alvarinho, Mayambela (Tavinho, 78 min), Lynel Kitambala (Irobiso, 61 min).

Treinador: Álvaro Magalhães

Suplentes não utilizados: Miguel Carvalho, Delmiro, Pedro Simões, Fábio Nunes.

Sporting da Covilhã – Vítor São Bento, Tiago Moreira, Rafael Vieira, Zarabi, Henrique Gomes, Rodrigues (Zé Pedro, 71 min), Adriano (Leandro Pimenta, 83 min), Mica, Gilberto, Kukula, Diego Medeiros (Bonani, 64 min).

Treinador: Filipe Rocha

Suplentes não utilizados: Bruno Miguel, João Cunha, Semedo, Soares.

Árbitro: Iancu Vasilica

Golos: Pedro Kadri (35 min).

Amarelos: Zarabi (42 min), Pedro Kadri (54 min), Adriano (58 min), Rafael Vieira (67 min), Carlos Moura (78 min), Leandro Pimenta (85 min).