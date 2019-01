Farense saiu do estádio para vestir Faro de «preto e branco»

O Sporting Clube Farense levou a cabo, nos dias 26 e 27 de janeiro, sábado e domingo respetivamente, uma ação de divulgação do clube junto da população, centrada em dois pontos fulcrais da cidade: no dia 26, a comitiva esteve na Rua de Santo António, enquanto que no dia 27 foi a vez de estacionar no Mercado Municipal de Faro.

André Geraldes, diretor-geral da SAD do Farense, afirmou «ser importante vir ao encontro da cidade, pois sabemos da dificuldade que a cidade tem para ir até ao clube» e que, nesse sentido, «decidimos em conjunto, dentro da estrutura, que seria muito bom vir mostrar o Farense à rua, pois queremos aproximar cada vez mais as pessoas do clube». Deixou ainda um desejo bem vincado: «queremos que os feitos do clube sejam cada vez mais e melhores, e que possam ser atingidos em conjunto».

Desde kits para novos sócios, passando por uma roda para tirar brindes à sorte, houve animação e curiosidade daqueles que por lá passavam. Outro dos pontos que mais interesse suscitou nos transeuntes foi a presença do plantel de futebol profissional e da estrutura técnica do mesmo.

Nuno Amaral, membro dos South Side Boys, claque intimamente ligada ao emblema farense, considera que «todas as iniciativas que o clube faça para ir de encontro à população são bem-vindas». Prossegue, referindo que o clube «é um marco vivo da cidade», e que espera que «a população finalmente volte a dar a mão ao Farense».

João Silva, sócio e adepto do emblema de Faro, aplaudiu a iniciativa, considerando que «é importante as pessoas terem o hábito de ir ao São Luís apoiar a equipa».

Recorde-se que o Farense defronta amanhã, terça-feira, dia 29 de janeiro, o FC Porto B, às 15h00, no Estádio de São Luís, em jogo a contar para a 19ª jornada da Ledman LigaPro. O técnico algarvio Rui Duarte não pode contar com o contributo do ponta-de-lança Fábio Gomes, que recupera de uma grave lesão.