Farense perde com o Paços de Ferreira e já soma 8 jogos sem vitórias

Com a necessidade urgente de conquistar pontos para atingir uma posição de maior tranquilidade na tabela, e vindo de sete jogos sem vencer, o Farense recebeu hoje, domingo, dia 24 de fevereiro, o Paços de Ferreira, líder destacado da Ledman LigaPro.

Ambas as formações proporcionaram um início de jogo dividido, com o Paços de Ferreira a ter mais bola, mas o Farense à espreita para ensaiar saídas rápidas para o ataque. Numa dessas incursões, Mayambela ganhou em velocidade a Bruno Teles mas na hora de remate, fez um autêntico passe para as mãos do guardião pacense.

Ao minuto 24 Pedrinho apareceu em boa posição para o remate mas Hugo Marques defendeu com segurança e impediu o golo do Paços. Aos 27 minutos, o mesmo jogador tentou novamente o remate à distância, mas a bola saiu ao lado, sem grande perigo para a baliza algarvia.

Pedrinho estava de pé quente e aos 31 minutos voltou a alvejar a baliza do Farense utilizando a sua meia distância – desta vez acertou no poste, ficando muito perto do golo. Que susto para o Farense! E quando cronómetro marcava 41 minutos, Barnes Osei obrigou Hugo Marques a grande defesa, depois de surgir em frente ao guardião angolano pelo flanco esquerdo do ataque pacense.

O intervalo chegava com um nulo no marcador. O Paços ia dominando e criando as melhores situações de perigo, com um Farense a demonstrar, mais uma vez, dificuldades no processo ofensivo.

No regresso dos balneários, a primeira grande situação de golo pertenceu ao Paços. Bruno Teles ganha a linha de fundo e cruza atrasado para Douglas Tanque, que falha o remate em plena área.

O Farense respondeu aos 58 minutos – na ressaca de um alívio da defensiva pacense, Godinho rematou forte e obrigou Ricardo Ribeiro a defesa apertada. Este lance serviu de prenúncio para o que ia acontecer ao minuto 61 – Fábio Nunes em esforço no flanco esquerdo cruzou para a área, onde Tavinho desviou ligeiramente do guarda-redes e Mayambela apareceu a finalizar. 1-0 para o Farense.

Mas a alegria dos homens da casa durou pouco. Logo na resposta, aos 63 minutos, Rafael Barbosa cruzou para a área algarvia e Douglas Tanque apareceu a finalizar de cabeça. Estava feito o empate. E os forasteiros só não chegaram à vantagem aos 69 minutos porque o árbitro anulou o golo de Barnes Osei, por fora de jogo.

Aos 75 minutos o pacense Diaby acertou no rosto de Mayambela e foi expulso, por acumulação de amarelos. O francês teve apenas 11 minutos em campo. Os algarvios ficavam em superioridade numérica a 15 minutos do final.

Mas o Farense não soube aproveitar. Nem sequer segurar o empate. Aos 90 minutos, após a cobrança de um livre no lado esquerdo do ataque pacense, Barnes Osei apareceu a finalizar e a colocar os homens da capital do móvel na frente do marcador. O jogo acabava com a vitória dos visitantes, por 1-2.

Com este resultado, o Farense mantém os 26 pontos e o 13º lugar à condição. Os algarvios arriscam-se a ficar apenas 1 ponto acima da linha de água no final desta jornada. Na próxima jornada, a 24ª da Segunda Liga, o Farense desloca-se à margem sul do Tejo, onde vai defrontar o Cova da Piedade no domingo, 3 de março, às 15h00.

Farense vs Paços de Ferreira

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Carlos Moura (Alvarinho, 90 min), Fabrício, André Vieira (Daniel Bragança, 79 min), Fábio Nunes Mayambela, Tavinho (Delmiro, 85 min).

Treinador: Álvaro Magalhães

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Perisic, Pedro Simões, Nuno Borges.

Paços de Ferreira – Ricardo Ribeiro, Nininho (Uilton, 64 min), Marco Baixinho, Junior Pius, Bruno Teles, Luiz Carlos, André Leão (Diaby, 64 min), Pedrinho, Rafael Barbosa (Marcos Valente, 87 min), Douglas Tanque, Barnes Osei.

Treinador: Vítor Oliveira

Suplentes não utilizados: Carlos, Wagner, Gonçalo, Elves.

Árbitro: Vítor Ferreira

Golos: Mayambela (61 min), Douglas Tanque (63 min), Barnes Osei (90 min).

Amarelos: Fabrício (30 min), André Leão (33 min), Junior Pius (41 min), Diaby (69 min e 75 min), Bruno Teles (87 min), Carlos Moura (89 min), Barnes Osei (90 min).

Vermelhos: Diaby (75 min)