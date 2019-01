Farense falha penalti e empata a zero com o Porto B

Disputou-se na tarde de hoje, terça-feira, dia 29 de janeiro, o encontro entre Farense e Porto B, a contar para a jornada 19 da Segunda Liga. Primeira nota de destaque para a boa presença de público, apesar do horário ser pouco amigo para um dia de semana.

O Farense entrou com propensão ofensiva, e logo aos 7 minutos Fábio Nunes cavou um penalty por falta de Oleg, depois de trabalho individual pelo flanco direito. Chamado a converter Mayambela desperdiçou, permitindo a defesa de Mouhamed.

O conjunto algarvio continuou na busca pelo tento inaugural, encontrando pela frente uma equipa portista a tentar pausar muito o jogo, com um ritmo muito lento. Aos 22 minutos Fabrício disparou um potente remate à entrada da área, que saiu por cima do travessão da baliza azul e branca. Aos 25 minutos foi a vez de Luizão testar a atenção do guardião farense. Hugo Marques disse presente e defendeu com segurança o disparo do médio brasileiro.

Na primeira parte escassearam os motivos de interesse, com um jogo muito dividido a meio campo. Os algarvios tentaram algumas incursões rápidas pelos flancos, mas a defensiva do Porto B ia chegando para os gastos. O intervalo chegava com um nulo no marcador, resultado que espelhava fielmente o que se passou no relvado depois do Farense desperdiçar o penalti.

O regresso do descanso não trouxe novidades aos primeiros minutos da segunda metade, com o jogo a continuar muito disputado no miolo. O Porto B tinha em Romário um elemento muito agitador, obrigando sempre a defensiva farense a uma atenção redobrada para travar as investidas do médio de 19 anos, que ia jogando e fazendo jogar.

Aos 70 minutos o São Luís pediu penalti, por alegado corte com a mão por parte da defensiva do Porto B na sequência de um canto. O árbitro mandou jogar e logo de seguida, na sequência de novo canto, um cabeceamento de Cássio obrigou Mouhamed a uma grande defesa, negando o primeiro golo da partida ao Farense.

A pressão algarvia ia-se acentuando cada vez mais, e aos 73 minutos Fabrício apareceu na cara de Mouhamed, que com uma saída rápida negou os intentos do médio brasileiro do Farense. O guarda-redes dos dragões ia brilhando.

O Porto B conseguiu sacudir a pressão dispondo de dois pontapés de canto seguidos, que a defensiva dos leões de faro sacudiu sem grandes problemas.

O jogo entrava na sua reta final sem que nenhuma equipa conseguisse desatar o nó no marcador. O nulo prevaleceu até ao apito final.

Com este resultado, o Farense soma agora 25 pontos, mantendo à condição o 9º lugar na tabela da Ledman LigaPro, podendo ainda ser ultrapassado pelo Leixões que, à hora do final deste jogo, estava empatado na visita ao Varzim. Na próxima jornada, a 20ª da Segunda Liga, o Farense desloca-se ao reduto do Braga B, numa partida que tem lugar às 15 horas de dia 2 de fevereiro, sábado.

Farense vs FC Porto B

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Perisic, Markovic (Carlos Moura, 75 min), Fabrício, Daniel Bragança (André Vieira, 83 min), Fábio Nunes (Tavinho, 65 min), Mayambela, Irobiso.

Treinador: Rui Duarte

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Delmiro, Pedro Kadri, Nuno Borges.

FC Porto B – Mouhamed, Oleg, Diogo Queirós, Justiniano (Diego Landis, 13 min), Musa Yahaya, Paulo Estrela, Luizão, Romário (Lameira, 75 min), Kelechi, Gleison, Madi (João Mário, 90 min).

Treinador: Rui Barros

Suplentes não utilizados: Meixedo, Diogo Bessa, Rui Costa, Djim.

Árbitro: Fábio Melo

Golos: Nada a assinalar.

Amarelos: Oleg (7 min), Paulo Estrela (19 min), Luizão (45 min), Perisic (67 min), Fabrício (85 min)